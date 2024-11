"Voci spezzate in armonie ribelli" ha debuttato a Borriana FOTO

"Voci spezzate in armonie ribelli" ha debuttato a Borriana. Guerriero: "Dobbiamo trasmettere già ai nostri figli il rispetto in famiglia" FOTO

In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, il comune di Borriana domenica 24 novembre ha organizzato in sala consiliare un evento teatrale che fa riflettere, scritto e diretto da Cinzia Rossetti, lo spettacolo "Voci spezzate in armonie ribelli", che la stessa sera è stato presentato al Don Minzoni a Biella. "E’ stata una rappresentazione teatrale toccante, forte, ma che trasmette un grande messaggio di speranza per tutte le donne che soffrono e sono vittime di violenza, affinché possano trovare quella forza per dire basta e riprendere in mano la propria vita", commenta il sindaco Francesca Guerriero. Esiste un supporto importante a cui è possibile rivolgersi CHIAMA 1522. Si tratta di un importante servizio pubblico promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità. Il numero, gratuito è attivo 24 h su 24, accoglie con operatrici specializzate le richieste di aiuto e sostegno delle vittime di violenza e stalking.

L’Amministrazione comunale di Borriana ringrazia Cinzia Rossetti per aver scritto e ideato questo spettacolo che ha avuto il suo debutto nel nostro piccolo paese e che giungerà fino a Torino! Grazie ai maestri Pier Luigi Rossi Pianoforte e Carlo Fortunato Fisarmonica per averci omaggiato della loro arte!! Grazie al nostro Vicesindaco Linda Rodani, a Silvia Pezzana e Linda Lucato nostre concittadine che hanno preso parte a questo spettacolo interpretando in modo semplice e profondo la parte di queste donne vittime di violenza. Grazie a Federica Schiapparelli per il quadro, parte della scenografia, che rappresenta una donna vittima di stolking! Un ringraziamento anche a Marisa Saramin e Salvatore Tedesco, nostro consigliere comunale, per il loro impegno e la partecipazione all’organizzazione di questo evento! "E’ importante - prosegue il sindaco - far sapere che le istituzioni ci sono e sono vicine alle donne affinché trovino la forza di chiedere aiuto anche solo con una telefonata 1522 o un semplice gesto con la mano chiusa a pugno"