A Borriana l'evento "Voci spezzate in armonie ribelli" contro la violenza sulle donne

In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, il comune di Borriana ha organizzato un evento teatrale che fa riflettere, scritto e diretto da Cinzia Rossetti. Attraverso parole, musica e riflessione, l'opera "Voci spezzate in armonie ribelli" dà voce al dolore delle donne e lo trasforma in forza e ribellione.