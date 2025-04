Zero gravità Villa Cernigliaro per arti e culture Associazione presenta i disegni di Teresa Romano

L’intervento è finanziato dall’Unione Europea attraverso il PNRR – NextGenerationEU, rientra nella Missione 1 – Digitalizzazione, Innovazione, Competitività e Cultura, Componente 3 – Cultura 4.0, Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.3: “Programmi per valorizzare l’identità dei luoghi: parchi e giardini storici”. L’inaugurazione è prevista per venerdì 18 aprile alle ore 17:00, e sarà introdotta da un breve intervento dell’architetta Teresa Romano, progettista dell’intero intervento di valorizzazione.

Il progetto ha come obiettivo il recupero e la valorizzazione del Parco Storico di Villa Cernigliaro, uno spazio di grande rilevanza storica e paesaggistica. Situato a Sordevolo, il parco si sviluppa attorno alla dimora ottocentesca vincolata dal Ministero della Cultura, immersa in un paesaggio che conserva l’impianto originario del giardino all’italiana e una ricca componente boschiva. Fin dalle prime fasi progettuali, l’intervento ha voluto restituire centralità al valore storico e botanico del luogo, definendone con precisione l’identità e l’articolazione paesaggistica. La proposta progettuale si muove lungo un doppio asse: da un lato la conservazione del disegno e delle componenti vegetali storiche, dall’altro una rifunzionalizzazione che dialoga con le esigenze contemporanee in materia di sicurezza, sostenibilità, accessibilità e comunicazione. Tra gli interventi previsti: la conservazione e messa in sicurezza delle architetture minori (fontane, orangerie, terrazze, cancelli); il restauro del giardino all’italiana e del bosco monumentale; l’adeguamento tecnologico tramite impianti di irrigazione, illuminazione e videosorveglianza; la creazione di strumenti di visita accessibili e digitali. La proprietaria Carlotta Cernigliaro, presidente dell’Associazione, Rup del progetto, con il supporto dell’Arch. Laura Prina Cerai ha affidato la progettazione dell’intervento al botanico Andrea Polidori, con la Direzione lavori dell’Architetto Francesco Bermond Des Ambrois, che ha elaborato un impianto progettuale in cui restauro, paesaggio e innovazione dialogano in modo coerente, garantendo sostenibilità, rispetto della memoria storica e accessibilità universale.

La mostra

L’esposizione presenta i disegni architettonici di Teresa Romano che descrivono nel dettaglio le fasi progettuali: planimetrie, rilievi botanici, schede di intervento, mappature delle essenze arboree, rendering e visioni prospettiche in cui il visitatore potrà leggere la trasformazione del parco come un racconto articolato, fatto di memoria, visione e cura del paesaggio. Le tavole in mostra tracciano con precisione l’articolazione degli spazi, il recupero dell’asse prospettico principale, la valorizzazione del sistema di accessi e terrazze, la definizione di nuove aree tematiche destinate alla didattica, alla cultura e alla comunità.

Valori e prospettive

Il progetto Parco e Giardini Cult incarna valori centrali quali inclusività, sostenibilità ambientale, tutela del patrimonio e accessibilità culturale. L’intervento rappresenta un tassello fondamentale nel processo di restauro conservativo della Dimora storica, luogo da sempre vocato all’incontro tra natura, arte e pensiero storico. L’ampiezza della visione progettuale si riflette anche nella volontà di promuovere una partecipazione attiva della cittadinanza, attraverso nuove modalità di fruizione, attività formative, strumenti digitali e pratiche artistiche capaci di attivare letture plurime del paesaggio. Il progetto, nel suo complesso, restituisce al parco una funzione attuale e vitale, capace di accogliere, ispirare, educare.