Biella, seminario "Lane condivise": nuove relazioni per nuovi prodotti.

Sarà una giornata all’insegna della tradizione e dell’innovazione quella di giovedì 17 aprile, quando, a partire dalle ore 9:30 presso la Sala Becchia della Provincia di Biella, si terrà il seminario LANE CONDIVISE: Il viaggio della lana dalle Hautes-Alpes al Biellese e ritorno.

Un appuntamento che vedrà riuniti i protagonisti della filiera della lana in un dialogo aperto con l’Ecomuseo del Biellese, con l’obiettivo di avviare un progetto condiviso di recupero e valorizzazione della lana biellese. La giornata si apre con i saluti istituzionali a cura di Ercole Colombo per la Provincia di Biella. A seguire, l’introduzione di Giuseppe Pidello, presidente dell’Ecomuseo del Biellese, darà ufficialmente il via ai lavori.

L’iniziativa, sostenuta da numerosi enti e realtà locali – tra cui Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, Biella Città Arcipelago, Unesco Creative Cities Network, Regione Piemonte e l’Ecomuseo del Biellese – si propone come momento di confronto tra territori, tradizioni e innovazioni, in una prospettiva transfrontaliera.

L’evento si svolgerà dalle 9:30 alle 16:30.