Aprile in Musica, appuntamento a Occhieppo Superiore

Dopo le prime due serate, la rassegna occhieppese “Aprile in Musica” avrà come sede per la prima volta Occhieppo Superiore.

Nella solennità del Venerdì Santo, don Fabrizio Mombello, Giulio Pavignano e Riccardo Alberto saranno interpreti della Passione Secondo Giovanni. I commenti musicali scelti per l’occasione, a cura del Gruppo Strumentale “Fiori all’Occhieppo”, proporranno musiche di Haydn, Bach e Verdi; verranno anche interpretati alcuni dei brani scritti da Massimo Folli e Daniele Vineis per la rappresentazione della Passione di Sordevolo dell’anno 2000.

L’appuntamento è per venerdì 18 aprile, alle 21 presso la chiesa di Santo Stefano ad Occhieppo Superiore. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.