Cossato, inaugurato the Walk: un percorso tra arte e natura in Baraggia (foto dalla pagina Facebook di Comune di Cossato)

Domenica 24 novembre è stato inaugurato il percorso The Walk - Visioni Contemporanee nella Baraggia Biellese.

Un cammino tra arte e natura che si sviluppa attraverso diversi luoghi del Cossatese, come la Chiesa dei Santi Pietro e Paolo, l’Ecomuseo del Cossatese e delle Baragge, il Castello di Castellengo, Cascina Foresto, Cascina Preziosa, Cascina La Pescia ma, soprattutto, il bosco e la baraggia.

L'esperienza che propone "The Walk" non mira ad imprimere nella memoria dello spettatore le opere osservate, ma a far emergere la conoscenza di un luogo attraverso le lenti dei lavori artistici che ne accompagnano il percorso.

Un progetto realizzato grazie alla collaborazione di Associazione Stilelibero | Associazione Intorno al Castello | Parco Ticino Lago Maggiore | Ecomuseo del Cossatese e delle Baragge | Fondazione CR Biella | FONDAZIONE CRT | Fondazione Biellezza | Dipartimento Educazione Castello di Rivoli | Discover Biella| Comune di Cossato.