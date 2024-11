Giornata contro la violenza sulle donne, a Bioglio si leggono poesie e pensieri davanti alla panchina rossa

Ieri, a Bioglio, si è ricordata la giornata contro la violenza sulle donne a pochi passi dalla simbolica panchina rossa del paese.

Hanno partecipato le amministrazioni comunali di Pettinengo, Piatto, Ternengo, Vallanzengo, Valle San Nicolao e Zumaglia, il parroco don Luigi, il Comandante dei Carabinieri della stazione di Bioglio Remy Di Ronco, gli Alpini, i rappresentanti della Pro Loco e i cittadini di Bioglio. Sono state lette toccanti poesie di donne vittime di violenze e i pensieri di una giovane ragazza delle scuole superiori.

“Un momento significativo – spiega il sindaco Lucia Acconci - per non dimenticare e mantenere alta la soglia di attenzione ricordando che è necessario lavorare tutti insieme partendo dall'educazione dei ragazzi al rispetto ed alla affettività in famiglia, nella scuola e nella società per arginare questa piaga sociale”.