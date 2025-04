Maltempo, frane a Pray: gli aggiornamenti dal Comune

“C’è stata una una piccola frana sulla strada tra Pray e Flecchia, prima di Frazione Ronco. I lavori sono ancora in corso ma il tratto è stato chiuso in via precauzionale”. Lo scrive il comune di Pray sui propri canali social.

E aggiunge: “Si segnala una piccola frana a Pray Alto, in particolare nella via che si incontra prima di frazione Sella, quella utilizzata dalla Croce Rossa per accedere al centro del paese. La strada è al momento aperta, stiamo monitorando la situazione per procedere alla risoluzione del problema”.