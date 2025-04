Maltempo, situazione critica nel Biellese: oltre 80 gli interventi dei Vigili del Fuoco dalle 18 di ieri

Il maltempo di queste ore sta mettendo a dura prova il Biellese. Dalle 18 di ieri, 16 aprile, sono stati oltre 80 gli interventi dei Vigili del Fuoco.

Colpita a macchia di leopardo tutta la provincia: si segnalano un po' ovunque allagamenti sulle strade, frane, piante cadute sulle carreggiate o sui pali di telefonia o illuminazione pubblica. Gli stessi comuni stanno costantemente aggiornando la situazione in tempo reale attraverso le loro pagine social. La raccomandazione è una sola: evitare il più possibile gli spostamenti.

Si registrano anche alcune famiglie evacuate dalle zone dell'alta Valsessera, oltre zone rimaste senza corrente, come a Casapinta, Zumaglia e in alcuni punti della Trossi ma l'elenco potrebbe allungarsi nelle prossime ore. Sotto osservazione i torrenti e i corsi d'acqua. Sempre in Valsessera si sta valutando la possibilità di chiudere alla viabilità i ponti, a Coggiola la misura è già stata adottata per i viadotti pedonali mentre quelli principali sono tuttora aperti. Inoltre, le corse ferroviarie sulla linea Santhià-Biella sono state soppresse fino alle 8 di oggi, 17 aprile.

Infine, comandi dei Vigili del Fuoco di altre province sono giunte in supporto nel nostro territorio. In campo anche la Protezione Civile, il personale della Provincia di Biella, le squadre AIB e le forze dell'ordine.