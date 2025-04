Maltempo, si allungano le strade chiuse al traffico: gli ultimi aggiornamenti dalla Provincia

Nuovi aggiornamenti dalla Provincia di Biella sul fronte della viabilità. Risultano confermate e gestite le seguenti interruzioni/limitazioni della viabilità provinciale:

Chiusa la SP 234 “Pray - Brusnengo” al KM 5+300 in Comune di Curino

Chiusa la SP 419 “della Serra” dal KM 0+000 AL KM 6+600 (incrocio con la SP 407) in comune di Mongrando e Donato

Chiusa la SP 508 “del Villaggio Filatura” dal KM 0+000 AL KM 0+300 in Comune di Tollegno

Chiusa la SP 338 di Mongrando Ponte Torrente Ingagna

Chiusa la SP 407 in prossimità della SP 419

Chiusa la SP 500 al km 9+300 in Comune di Netro per frana

Chiusa la SP 411 al km 6+600 in Comune di Zubiena per frana

Chiusa la SP 225 tra fraz. Monti a fraz. Foglio al km 2+400 circa per pianta e al km 1+600 per frana in comune di Strona

Chiusa la SP 102 al km 3+300 in comune di Biella per pianta

Chiusa la SP 318 al km 1+000 in comune di Brusnengo per allagamento

A senso unico alternato sulla SP 119 al km 3+300 in Comune di Caprile per frana

Chiusa la SP 204 al km 1+700 in comune di Ronco Biellese per frana

Chiusa la SP 105 al km 1+000 in comune di Andorno Micca per frana

Chiusa la SP 201 al km 0+900 in comune di Ronco Biellese per frana

Chiusa la SP 415 dal km 4+000 al km 5+000 in comune di Salussola

Chiusa la SP 416 dal km 0+000 al km 3+000 nei comuni di Cerrione e Salussola

Si segnalano, inoltre, smottamenti e sversamenti di terreno lungo la SP 200 I tronco al km 3+650 in comune di Zumaglia e lungo la SP 102 al km 0+900 bivio SP103 in comune di Pettinengo

DIFFUSI ALLAGAMENTI SU TUTTA LA VIABILITA’

Si rammenta agli automobilisti di usare comunque e sempre cautela e di moderare in ogni caso la velocità. Le emergenze sulla viabilità delle strade provinciali possono essere comunicate al tel. 0158480822