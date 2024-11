Candelo, approvato il piano per l’eliminazione delle Barriere Architettoniche

È stato approvato a Candelo il piano per l’eliminazione delle Barriere Architettoniche (P.E.B.A.).

A darne notizia Erika Vallera, capogruppo del gruppo consiliare Candelo nel Cuore: “Per un'amministrazione comunale è un importante strumento di pianificazione che consente, secondo la normativa nazionale, di monitorare e superare le barriere architettoniche presenti sul territorio. Un impegno per i diritti delle persone con disabilità ma non solo perché l'elevata accessibilità va a vantaggio di un'amplia platea di cittadini. Per un ente pubblico è un dovere morale, prima ancora che un obbligo, pretendere progettazioni accessibili che abbiano come obiettivo l'inclusività.Le Pari Opportunità sono un modo di guardare il mondo, come occhiali speciali che un amministratore pubblico non può non indossare. Per questo sono molto contenta che il Comune di Candelo abbia adottato questo piano che rappresenta il punto di partenza del lavoro da svolgere”.