Furto a Casapinta: ladri ripresi dalle telecamere

In questi giorni alcuni giovani a Casapinta, approfittando della chiusura di un negozio in occasione delle festività del 25 Aprile, hanno colto al volo "l'opportunità" di sottrarre una struttura di ferro utilizzata per l'esposizione delle merci. Prima di agire, si sono accertati che non passasse nessuno, ma senza considerare la presenza di telecamere di sorveglianza attive. Le immagini registrate hanno quindi catturato i volti e la targa del veicolo su cui viaggiavano e il video è stato consegnato ai Carabinieri, che potranno risalire ai responsabili del furto.