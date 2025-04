Adunata degli Alpini, a Tollegno per le vie del paese una mostra diffusa

Il Gruppo Alpini di Tollegno, che nei giorni dell’Adunata ospiterà ben 150 alpini provenienti di altre province del Nord Italia, ha allestito per le vie del paese una mostra fotografica “diffusa”, che ripercorre, con immagini e brevi didascalie, la sua lunga storia iniziata nel 1933.

Le fotografie esposte nelle vetrine degli esercizi commerciali del paese, che partono dall’anno di fondazione e arrivano fino ad oggi, raccontano sì di feste, incontri e celebrazioni, ma anche molto di volontariato, di impegno civile, di presenza costante e di servizio, che hanno fatto del Gruppo Alpini di Tollegno un punto di riferimento in ogni circostanza. Intenzione degli organizzatori è quella di fare in modo che la gente di Tollegno si possa riconoscere nelle foto, o possa ritrovare vecchi amici e parenti, mentre gli Alpini che arriveranno da fuori, invece, attraverso le stesse immagini, avranno la possibilità di conoscere la storia del gruppo di Tollegno.

“La scelta delle immagini è stata difficoltosa” spiega il capogruppo Venerando Ingoglia “poiché sono moltissime. Gli alpini hanno sempre attivamente partecipato alla vita di Tollegno negli ultimi 100 anni. Questo allestimento in paese dà al nostro gruppo l’opportunità di farsi conoscere nella sua essenza più vera anche a chi è esterno all’ANA, nei giorni dell’Adunata che dovranno essere una festa per tutti, non solo per noi alpini”.