Un novembre ricco di gare per gli equipaggi di Biella Corse

Questo fine settimana (22 e 23 novembre) due equipaggi più due navigatori Biella Corse saranno al via de La Grande Corsa di Chieri, rally storico valido come ultima tappa del Trofeo Michelin e del Memory Nino Fornaca nonché ultima prova del Campionato Italiano Rally Auto Storiche di Regolarità. Nel rally gareggerà il biellese Ermanno Caporale, sempre in coppia col valdostano Hervé Navillod, sulla Lancia Fulvia Coupé (2° raggruppamento, periodo H1, gruppo 4, classe 1600) numero 35. "Nel Trofeo Michelin posso puntare a un piazzamento", ha spiegato il pilota, "mentre nel Fornaca dovrei farcela ad assicurarmi la vittoria di classe".

Sempre nella categoria rally gareggeranno anche i due navigatori Biella Corse a fianco di piloti di altra scuderia. Luca Pieri sarà al via con Paolo Pastrone, sulla Opel Kadett GT/E (3° raggruppamento, periodo I, gruppo 2, classe 2000) numero 8; Veronica Gaioni, invece, gareggerà con Claudio Ferron su di un'altra Opel Kadett GT/E (3° raggruppamento, periodo I, gruppo 2, classe 2000), con il numero 15.

Il secondo equipaggio Biella Corse in gara sarà al via della prova di Rally di Regolarità.

È composto dai biellesi David De Faveri e Marco Blotto, in gara con la loro Peugeot 205 Rallye (media 60, classe 1). Va ricordato che, per i regolaristi, questo è un appuntamento di particolare importanza perché la gara, oltre a essere l'ultima della stagione, ha la titolazione più importante e perché i "giochi" sono sostanzialmente ancora aperti tra i piloti delle due categorie ("media 60" e "media 50").

Il rally partirà e arriverà sabato a Riva presso Chieri. In programma ci sono otto prove, ricavate da due passaggi sui tracciati "Moncucco" (di 11,60 chilometri), "Morasengo" (di 7,05 chilometri), "Verrua Savoia" (di 14,08 chilometri) e "Albugnano" (di 6,54 chilometri).

In totale i concorrenti percorreranno 257,33 chilometri, di cui 78,54 in prova speciale.

Si è corsa domenica a Imperia, in Liguria, la 13ª edizione della Ronde delle Valli Imperiesi. In gara c'erano anche tre equipaggi più una navigatrice Biella Corse. Il risultato migliore è stato ottenuto dai biellesi Davide Deandreis ed Enrico Gatto che, con la loro Renault Clio S1600 (gruppo RC3N, classe S1600) hanno vinto la propria classe e chiuso la gara quarti di gruppo e ventitreesimi assoluti. "Ho vinto perché il navigatore del "collega" che era al primo posto ha sbagliato il timbro al tavolino" ha commentato il pilota al termine; "io ovviamente sono contento (se hanno sbagliato non è colpa mia) ma so di avere fatto il secondo tempo. Comunque sia è stata proprio una bella gara e mi porto a casa questo bel risultato".

Al traguardo è arrivato anche il valdostano Manuel Dublanc, in gara con l'ossolano Marco Bevilacqua su di una Skoda Fabia Evo R5 (gruppo RC2N, classe Rally2/R5). Hanno chiuso al 17° posto di gruppo e di classe, trentesimi nella classifica assoluta della gara.

Ancora una gara sfortunata invece per il valdostano Joly Thierry, in gara con Enrico Ruffinelli su di una Peugeot 208 RB2 (gruppo RC4N, classe Rally4/R2). Non hanno fatto molta strada: si sono infatti ritirati nel primo dei quattro passaggi della Ronde.

Infine, rientro in gara positivo per la navigatrice di Biella Corse Francesca Belli, che a Imperia ha gareggiato a fianco del pilota Sergio Carrara su di una Peugeot 208 (gruppo RC4N, classe Rally4). Hanno chiuso la gara sesti di classe, noni di gruppo e al 35° posto assoluto. "Stavamo migliorando prova dopo prova" ha commentato al termine la giovane navigatrice "ed eravamo quarti di classe, ma poi la macchina si è messa "a fare i capricci" e abbiamo dovuto accontentarci del sesto". Va ricordato che Francesca in gara ha vinto un premio del "Women Racing Cars" e si è piazzata al secondo posto nella classifica dei navigatori "Under 23".

Buone notizie anche dall'Autodromo di Monza dove lo scorso fine settimana (domenica 17 novembre) si è corsa l'ottava edizione dello Special Rally Circuit by Vedovati Corse.

L'equipaggio Biella Corse composto da Fausto Ingignoli e Simone Bottega, in gara con una Peugeot 208 (gruppo RC4N, classe Rally 4), si è infatti piazzato al secondo posto di classe, ventesimo di gruppo e sessantatreesimo assoluto. Al traguardo è giunto anche il navigatore Luca Pieri, che era al via a fianco del pilota Dario Messori su di una Skoda Fabia (gruppo RC2N, classe R5/Rally2). Hanno terminato la gara al 14° posto di gruppo e di classe e al 18° posto assoluto.

Niente da fare invece per la navigatrice Jessica Rosa, in gara con il pilota Cristian Saverio Grimaldi su di una Renault New Clio RS (gruppo RC4N, classe R3). Si sono infatti ritirati per un problema meccanico.