Comitato CSEN di Biella, eletto il nuovo direttivo FOTO

Sabato 16 novembre 2024 si è svolto il congresso elettivo del Comitato CSEN di Biella, alla presenza di 23 associazioni affiliate, che hanno votato attraverso i loro presidenti e delegati.

Sono stati eletti: Mauro Benedetti come presidente del comitato provinciale, Catia Ciccarelli e Mattia Bau' come componenti, Mattia Bau' come delegato ai congressi regionali e nazionali, e Ilaria Testa come revisore dei conti.

L'incontro, che si è tenuto presso la sede dell'AIB di Biella in via Santa Barbara, ed è stato anche un'importante occasione di scambio tra le associazioni, che hanno condiviso progetti, riflessioni ed esigenze.

Tali istanze sono state raccolte dal presidente rieletto del Comitato di Biella e dal presidente regionale Gianluca Carcangiu, presenti durante le votazioni.