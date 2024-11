Anci, Pella confermato vicepresidente: novità nelle deleghe, avrà le aree interne

Roberto Pella sarà ancora vicepresidente dell'Anci. L'ufficialità è arrivata nelle scorse ore, al termine dell'assemblea dell'associazione nazionale dei comuni italiani che ha proceduto al rinnovo del proprio direttivo e all'elezione della sua nuova guida: il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.

Per il primo cittadino di Valdengo sono state confermate le deleghe di sport, politiche giovanili e salute a cui si aggiunge quella delle aree interne, un “settore” sempre più decisivo nello sviluppo dei piccoli comuni. Una buona notizia per il parlamentare di Forza Italia che, da inizio luglio per 5 mesi, ha ricoperto il ruolo di presidente facente funzioni dell'associazione. “È da molto tempo che opero in Anci e sono orgoglioso di far parte di questa realtà – spiega Pella - Nella mia breve esperienza al vertice dell'associazione, sono stati chiusi una trentina di importanti protocolli, con somma soddisfazione degli attori coinvolti. Contento anche per il rinnovo delle deleghe, con una grande novità: le aree interne, un settore strategico che guarda allo sviluppo del territorio".

"Sono quelle zone, anche grandi città, a ridosso delle aree rurali e di montagne. "Diversi saranno i temi da affrontare ad esse collegate, come la telemedicina, i presidi territoriali, il sostegno agli anziani e molto altro - aggiunge Pella - A ciò si aggiunge anche quello delle zone franche, che potrebbe veder coinvolto anche il nostro Biellese. Come sempre, l'impegno del sottoscritto sarà garantito al massimo”.