Cerino Zegna festeggia le “sue” pensionate FOTO

Ieri, giovedì 21 novembre, la comunità della Fondazione Cerino Zegna ha festeggiato il pensionamento di sette "storiche" dipendenti: Vaglio Bernè Nicoletta, Olivero Anna, Siviero Stefania, Tognato Iole, Pigato Paola, Bessone Maria Grazia, Furini Susanna.

Le dipendenti, come riconoscimento del loro servizio ed impegno, hanno ricevuto dalla Presidente un ciondolo in oro con inciso il sole, logo di Cerino Zegna. Al rinfresco, organizzato all'interno della sede di Occhieppo Inferiore, erano presenti: la Direzione Generale Paola Garbella, i colleghi e, in rappresentanza del Consiglio di Amministrazione, Fiorella Rossi e Tiziana Saglia.

A sorpresa, dopo la "merenda" una foto tutti assieme nel set natalizio allestito presso la Struttura.