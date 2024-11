Ritmica: Pioggia di medaglie per le RSgirls nel regionale AICS Silver FOTO

Dopo i brillanti risultati nazionali ottenuti a Caorle, a concludere nel migliore dei modi il week end appena trascorso ci hanno pensato le ginnaste del gruppo Silver della Rhythmic School. Le atlete della scuola di ginnastica Ritmica di Tatiana Shpilevaya hanno dominato la prova regionale AICS riservata alle atlete partecipanti ai campionati GR Silver. Al termine della manifestazione, andata in scena presso il PalaCandelo, si contano per le RSgirls: 16 medaglie d’oro, 3 d’argento e 3 di bronzo.

Ginevra Lanza in LB1 Allieve2 si classifica prima sia al cerchio che alle clavette, identico risultato con gli stessi attrezzi anche per Giorgia Maria Bonifacio fra le junior2. Alice Cola in LB2 conquista il primo posto a palla e nastro, mentre in LC1 allieve1 Ginevra Romanini è d’oro a fune e cerchio, stesso risultato anche per Ginevra Segatto fra le allieve2 negli attrezzi fune e nastro. Ginevra Viana, in gara in LC2 allieve2 è d’argento alla palla e di bronzo al nastro.

Nella categoria LD allieve2 due RSgirls in gara: Martina Brocchi che conquista due ori a cerchio e clavette e Rebecca Gallo che ottiene il bronzo al cerchio. Sempre in LD, ma fra le junior1 Iris Marchesi è d’oro a cerchio e nastro, mentre Giulia Bocci in pedana con le junior2 è d’argento al cerchio e di bronzo alla palla. Ottimi anche i risultati delle rappresentative.

In LB1 si classifica al primo posto la squadra Open composta da Giorgia Bonifacio che ha eseguito il cerchio, Alice Cola impegnata alla palla ed al nastro e Ginevra Lanza alle clavette. Medaglia d’oro anche per la squadra Allieve in LC composta da Ginevra Romanini che ha eseguito corpo libero e cerchio, Ginevra Segatto impegnata a fune e nastro e Ginevra Viana che si è destreggiata con la palla. E’ d’argento invece la squadra Open in LD che ha visto Martina Brocchi eseguire corpo libero e clavette, Giulia Bocci effettuare palla e cerchio ed Iris Marchesi concludere con il nastro. A seguire le atlete in pedana la DT Tatiana Shpilevaya, le istruttrici Mariia Nikitchuk, Elena Chursina e Giada Mello Grand, mentre era impegnata con il corpo giudicante Arianna Prete.

Lo staff tecnico blu/fuxia, soddisfatto per i risultati conseguiti, ha rilasciato il seguente commento: Lle ragazze hanno gareggiato bene, con buona tecnica, grinta e determinazione. Ci sono però alcune esibizioni da migliorare, ma abbiamo ancora un paio di settimane di allenamenti prima delle finali nazionali della FdG Winter edition 2024 a Rimini, per cui pensiamo di riuscire ad essere perfettamente pronte per l’importante appuntamento che conclude l’annata sportiva 2024. La competizione odierna è stato un ottimo test per entrare nel clima gara, cercheremo di farne almeno ancora un altro – concludono le tecniche – per arrivare a Rimini con la consapevolezza di avere tutte le carte in regola per cercare di rinverdire gli ottimi risultati delle precedenti edizioni”.