Biella 4 Racing, Roberto Rossetta e Stefano Delucchi al via del Rally “La Grande Corsa”

Sarà un fine settimana dalle basse temperature, ma a riscaldarlo ci penseranno le vetture storiche impegnate nella 10° edizione di “La Grande Corsa”.

La manifestazione organizzata dagli “Amici di Nino”, vedrà la cittadina di Riva presso Chieri come fulcro di gara, ospitando verifiche, partenza, assistenza ed arrivo, mentre a Castelnuovo Don Bosco si terrà il riordino di metà giornata, con a Cavagnolo le due Refuelling Zone. In tutto 78,54 chilometri di tratti contro il cronometro, contornati da 178,79 di trasferimenti, per un percorso complessivo di 257,33 chilometri. Le prove speciali saranno quelle di “Moncucco”, “Moransengo”, “Verrua Savoia” e “Albugnano”, da ripetersi due volte nel corso della giornata.

A difendere i colori Biella 4 Racing ci penseranno Roberto Rossetta e Stefano Delucchi, impegnati in Regularity Rally 60 a bordo della loro Lancia Fulvia Coupé, pronti a bissare l’ottimo risultato ottenuto in occasione del Lana Storico. “Finalmente si torna in auto per un finale di stagione 2024 molto scoppiettante”, ci racconta Roberto Rossetta, “Chieri è sempre stata una gara divertente, ogni anno torno volentieri alla Grande Corsa, venendo affiancato come di consuetudine nelle manifestazioni storiche da Stefano, formando la nostra tradizionale accoppiata, consolidata negli anni. Vogliamo chiudere la stagione con la nostra Fulvia cercando un bel risultato, anche se saremo contro avversari di livello, e soprattutto cercando di divertirci. Grazie a tutti gli sponsor che ci hanno permesso di essere qui, ovvero quelli che ci hanno accompagnato per tutta la stagione, ed il nuovo partner Chrono Pizza Milano, alla nostra Scuderia Biella 4 Racing per l’assistenza in corsa e non solo, e a tutti gli amici che troveremo sulle strade”.