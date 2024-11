Festa degli Agricoltori a Roppolo, ci sarà anche il corteo dei trattori

Agricoltori di Roppolo e Viverone in festa nella giornata di domenica 24 novembre. Il ritrovo dei mezzi agricoli è in programma alle 10 in piazza Rampone, a Roppolo, da cui partirà il corteo fino al piazzale della chiesa parrocchiale. Alle 11, invece, si terrà la Santa Messa di ringraziamento con l'offerta dei frutti della terra.

Al termine, benedizione dei trattori con aperitivo offerto in piazza. In caso di maltempo, ci si sposterà nel vicino oratorio. Infine, alle 13, pranzo in compagnia con consegna delle targhe di benemerenza.