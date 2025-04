Torna a sorridere e masticare bene, incontro a Biella con ANAP Confartigianato Persone

ANAP Confartigianato Persone Biella è lieta di invitarvi all’incontro che si terrà martedì 22 aprile alle 16.30 presso la sede in via Galimberti 22, Biella, dal titolo: “Torna a sorridere e masticare bene”, un appuntamento dedicato al benessere orale e alle nuove possibilità offerte dall’implantologia dentale e dalle tecnologie più recenti.

Interverranno: Dott. Gabriele Villa, dentista Dott. Antonio Chellini, igienista dentale Durante l’incontro verranno approfonditi temi legati alla salute della bocca, al ruolo della masticazione nella qualità della vita e alle nuove soluzioni per tornare a sorridere. I relatori saranno a disposizione del pubblico per rispondere a domande e curiosità. L'ingresso è gratuito. Per informazioni: 015 8551710.