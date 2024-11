Open Day alla scuola media di Pettinengo: tradizione, innovazione e nuove opportunità FOTO

La scuola secondaria di primo grado di Pettinengo apre le porte al pubblico e sabato 30 novembre 2024 invita famiglie e ragazzi a scoprire un ambiente educativo immerso nella natura, nella tranquillità e ricco di progetti innovativi.

L’Open Day rappresenta un’occasione per avvicinarsi non solo a un’offerta didattica, ma a un vero e proprio ecosistema dedito ai giovani studenti: insegnanti, amministrazione e associazioni locali cooperano per il fine comune di mantenere intatta la scuola di montagna e le esperienze che solo una piccola realtà è in grado di offrire. Dalle ore 10.00 alle 12.00 sarà possibile osservare un punto di riferimento non solo del paese, ma di tutto il territorio. Tradizione e innovazione si fondono in un’offerta formativa completa, nel rispetto della didattica e degli interessi degli studenti: laboratori artistici, attività manuali, ma anche scrittura, cinema e teatro, per offrire un ambiente stimolante e ricco di opportunità.

Grazie alla stretta collaborazione con enti e associazioni, la scuola di Pettinengo amplia le possibilità. Il Comune, infatti, offrirà l’abbonamento gratuito per il trasporto, agli alunni provenienti dai paesi limitrofi e offrirà gratuitamente i libri di testo per i futuri allievi iscritti alla classe prima. Le associazioni locali Piccola Fata e PaceFuturo favoriranno la conoscenza degli aspetti naturali dell’ambiente montano, usi e tradizioni della vita di altri tempi e lezioni all’aperto.

Durante gli ultimi anni la scuola si è distinta per numerosi premi nazionali e internazionali, a favore di studenti e insegnanti. Fra le 20 scuole più innovative d’Italia partecipa al Festival dell’Innovazione scolastica e ogni anno crea nuove occasioni per i ragazzi e il territorio.

Se foste interessati a scoprire la realtà montana della scuola secondaria di Pettinengo, sarà possibile visitarla sabato 30 novembre 2024, dalle ore 10:00 alle 12:00.