Quarta edizione delle Nitto ATP Final, tutti i numeri dell'evento

Grande successo per gli eventi collaterali e per le iniziative diffuse organizzate da Città di Torino, Regione Piemonte e Camera di commercio di Torino in collaborazione con Turismo Torino e Provincia e Visit Piemonte in occasione della quarta edizione delle Nitto ATP Finals ospitate in città dal 10 al 17 novembre 2024.

Il grande evento sportivo è stata l’occasione per accendere i riflettori sulle eccellenze enogastronomiche e turistico-culturali di Torino e del Piemonte. Turisti, appassionati di tennis, giornalisti hanno assistito ai talk di Casa Tennis (piazza Castello), alle degustazioni di Casa Gusto (Archivio di Stato, piazzetta Mollino) e alle visite guidate alla scoperta delle bellezze del territorio.



CASA TENNIS

Casa Tennis, aperta dal 9 al 17 novembre, ha accolto oltre 4mila visitatori nell’ambito dell’ampio palinsesto dei talk. Sono stati realizzati 50 incontri di cui molti sold out, condotti da Ilaria Fratoni e Valeria Castagnotto, affiancati - in alcuni casi - da presentatori d’eccezione come Francesca Schiavone, Flavia Pennetta, Davide D’Urso. Oltre 150 gli ospiti coinvolti, tra cui Max Gazzè, Diodato, Carolina Kostner, Mauro Berruto, Borja Valerio, Nicola Amoruso, Mark Iuliano, i Carota Boys. A Casa Tennis sono inoltre sfilate 11 medaglie olimpiche e paralimpiche di Parigi 2024 - Filippo Macchi, Marina Lubian, Manuel Bortuzzo, Carlotta Gilli, Alice Bellandi e Giorgio Malan - e tanti altri atleti e sportivi.



CASA GUSTO

A Casa Gusto, Camera di commercio di Torino e Regione Piemonte hanno organizzato 64 degustazioni coinvolgendo un centinaio di aziende, tra cui oltre 50 Maestri del Gusto, 18 Consorzi di Tutela dei prodotti e dei vini di qualità e le 6 ATL, ALEXALA, Alto Piemonte Cuneese, Distretto Turistico dei Laghi, Ente Turismo Langhe, Monferrato e Roero, Turismo Torino e Provincia. Registrate oltre 2.200 presenze.

Tutte le degustazioni hanno potuto beneficiare del supporto operativo di IFSE Culinary Institute – Torino per la preparazione dei cibi e la gestione del servizio di sala. L'accoglienza del pubblico di Casa Gusto è stata inoltre curata dai ragazzi dell’ITS Academy. Sempre affollato anche il banco di assaggio gestito dall’Enoteca regionale dei vini della provincia di Torino, dove sommelier professionisti hanno servito più di 1.650 calici di vino, 4.800 caffè e preparato oltre 500 cocktail tra cui le 4 proposte a tema sportivo (“Tie Break”, “Match Point Spritz” “Game Set Match” e “ATP NIghts”) a base di vermouth torinese, Erbaluce Spumante e Brachetto, Vitigno dell’anno 2024 per la Regione Piemonte. Di questo vino è stata omaggiata una bottiglia, con etichetta a edizione limitata realizzata in collaborazione con Artissima Artfair, agli ospiti di Casa Tennis. Tra i piatti creati per l’occasione dai Maestri del Gusto e non solo, le palline da tennis dolci in diverse varianti, le torte di pasticceria dedicate alle ATP e la ormai celebre Tart’ a Tennis, realizzata con sfoglia e carne cruda di fassona, a forma di campo da gioco. Numerosissime, inoltre, le proposte delle associazioni di categoria e dei consorzi dei prodotti di qualità che hanno presentato abbinamenti di formaggi, salumi, pani, grissini, dolci e molto altro, per turisti sempre soddisfatti e incuriositi dalle molte sorprese. I partecipanti alle degustazioni si sono prenotati tramite l’App Ticketmaster e hanno pagato un costo simbolico di 5 euro (3 euro per i possessori dei biglietti Nitto ATP Finals). Il ricavato (esclusi i costi vivi della piattaforma) verrà devoluto alla Fondazione Ricerca Molinette. Un ottimo risultato ottenuto grazie alla disponibilità delle aziende e dei Consorzi di Tutela che hanno offerto gratuitamente tutti i prodotti. A Casa Gusto grande successo e interesse, inoltre, per la mostra di cimeli e di racchette appartenute ai grandi campioni vincitori di titoli del Grande Slam, provenienti dal MOR - Museo della Racchetta di Baldissero d’Alba.

VISITE GUIDATE

43 le visite guidate, con circa 570 partecipanti, organizzate dalle associazioni di categoria e Turismo Torino e Provincia, da Torino, a Pinerolo e Chieri, da Susa a Lanzo e al Canavese. Anche in questo caso i partecipanti si sono prenotati tramite l’App Ticketmaster e hanno pagato il costo simbolico di 5 euro (3 euro per i possessori dei biglietti Nitto ATP Finals), il cui ricavato andrà alla Fondazione Ricerca Molinette.



Tra degustazioni a Casa Gusto e visite guidate sono stati raccolti oltre 8.000 euro: un grazie doveroso va alla grande generosità di turisti e torinesi che hanno bene accolto la proposta di raccolta fondi per una buona causa.

EVENTI DIFFUSI E ANIMAZIONE PER LE VIE DEL CENTRO

Per nove giorni le vie e le piazze del centro città sono state animate da una ricca programmazione con le esibizioni di oltre 120 artisti, oltre 200 performance tra giocoleria, musica, magia e teatro. Oltre 100 le persone coinvolte nel flashmob “Finals in frame” in Piazza San Carlo. Unica la serata “La Notte del Tennis”, sabato 16 novembre, con la partecipazione speciale dei rapper Shade, Ensi e Willie Peyote e che ha visto il coinvolgimento di centinaia di persone.

THE FINAL SET CLOSING PARTY

Grande successo per The Final Set Closing Party @ OGR Torino, un evento delle OGR Torino e Nitto ATP Finals, Entertainment by Movement. 2.500 ospiti hanno assistito alla finale sui maxischermi della Sala Fucine e hanno ballato con il Dj set dei 4 dj in line up per l’evento: Neverdogs, Timo Maas | Youniverse e Dario Loconte.



CHARITY BRUNCH

Il 12 novembre al Museo del Cinema si è tenuta l’asta di beneficenza organizzata dalla Città di Torino e gestita da Bolaffi, con partner, ospiti istituzionali e stakeholders, il cui ricavato - circa 11mila euro - sarà devoluto alla Fondazione Ricerca Molinette.



FAN VILLAGE

Durante i 9 giorni di attività all’interno del Fan Village delle Nitto ATP Finals il Punto informativo turistico di Turismo Torino e Provincia ha registrato oltre 5.500 passaggi e distribuito oltre 6mila gadget Dunlop.

Anche lo spazio regionale di Visit Piemonte ha riscosso un grande successo. Grazie al Photo Booth, oltre 5mila visitatori, italiani e stranieri, si sono scattati foto personalizzate con il branding ATP Finals e Regione Piemonte, stampate istantaneamente e inviate via email. Il QR code accanto a ogni ritratto ha permesso di condividere immediatamente lo scatto sui social aumentando la visibilità sia del sito web di Visit Piemonte sia dei profili ufficiali su Instagram e Facebook.



CHI È VENUTO A TORINO?

In occasione di Nitto ATP Finals, l’Osservatorio di Turismo Torino e Provincia ha somministrato oltre 600 questionari qualitativi (periodo 10-16 novembre) ai turisti in visita a Torino con l’obiettivo di comprendere il motivo della visita, la durata della permanenza sul territorio e gli interessi personali. Il turista in visita a Torino durante l’evento Nitto ATP Finals è rappresentato da fasce di età molto omogenee che vanno dagli under 25 fino ai 65 anni: un evento che ha quindi coinvolto varie generazioni di appassionati del tennis, con un livello di istruzione medio-alto (laureato – diplomato: 92%), i cui interessi sono principalmente focalizzati sullo sport (25%), la musica (16%), cinema, teatro e danza (15%). Dall’analisi, realizzata in sinergia con l’Università di Torino – Dipartimento di Lingue Letterature Straniere e Culture Moderne, emerge che il campione intervistato è composto da una parte di intervistati che risiede in provincia di Torino (41%), da chi è già stato qualche volta in città (30%), da chi ci è venuto per la prima volta (20%). La motivazione principale che ha mosso gli intervistati è l’evento sportivo Nitto ATP Finals (87%), ciò a conferma del fatto che il pubblico è principalmente composto da appassionati di questa disciplina sportiva. Per ciò che concerne il target spettatore, esso risulta decisamente vario: composto da famiglie (34%), coppie (28%) e da amici/colleghi (25%), giunti a Torino viaggiando in auto (45%), in treno (28%) e aereo (21%). Per quanto riguarda il soggiorno, il 74% ha pernottato almeno una notte a Torino. La permanenza media si attesta su 3 o più notti (30%). Le strutture ricettive scelte sono state per il 39% di tipo alberghiero, mentre per il 48% extra-alberghiero; una piccola parte dei visitatori ha soggiornato da amici e parenti (13%). La città è stata percepita in modo molto positivo: emergono aggettivi che la ritraggono come «elegante e regale» e, dagli intervistati stranieri, si registrano descrittori come «beautiful, amazing, vibrant, charmy». Da evidenziare altresì che il 51% dei turisti ha visitato almeno un museo; si segnalano, ai primi posti, in particolare, il Museo Egizio, il Museo Nazionale del Cinema e i Musei Reali. Per concludere, il livello di soddisfazione della vacanza torinese è stato decisamente molto buono: infatti, il 91% ha dichiarato di aver avuto un’esperienza positiva e di voler ritornare una seconda volta (95%). Questa percezione è ulteriormente confermata dal giudizio globale sul soggiorno che si attesta su 4,3/5. In particolare, si evidenziano giudizi decisamente positivi collegati all’offerta culturale (4,4/5), a pari merito con l’accoglienza e i ristoranti.



CANALI SOCIAL

I canali social utilizzati dagli enti coinvolti nella promozione dell’evento (Facebook, Instagram e TikTok) hanno raggiunto un totale di oltre 5 milioni di visualizzazioni.

L’hashtag di riferimento #torinotheplacetobe attualmente registra oltre 5000 post e ha raggiunto oltre 11mila persone. www.turismotorino.org, il sito di riferimento della campagna “Silence please… let’s start the match” ha registrato oltre 58mila utenti e totalizzato più di 224mila visualizzazioni. La sezione dedicata alle Nitto ATP FInals è la seconda sezione più visitata del sito con oltre 6 mila visualizzazioni. Il reel del Blue Carpet - pubblicato il giorno 7 novembre - è il contenuto che ha registrato i risultati migliori raggiungendo oltre 51 mila account, con un tasso di coinvolgimento di 4.68%, seguito dalla foto dei “Magnifici 8” nell’Aula del Parlamento Subalpino, con quasi 25mila account raggiunti.

CAMPAGNA PROMOZIONALE “PLAY TO TENNIS”

La musica è stata la protagonista di “Play TO Tennis”, progetto di video storytelling realizzato da Mate, con una serie di brevi interviste a volti noti della scena musicale italiana e internazionale. Tra i protagonisti: il torinese d’adozione Jeremiah Fraites, co-fondatore della band alternative folk statunitense The Lumineers, Silvia Massarelli, direttrice d’orchestra e prima donna a vincere il prestigioso “Grand Prix de direction d'orchestre” al Concorso Internazionale di Besançon, Alex Britti e Nikki, storico speaker di Radio Deejay, i torinesi Willie Peyote, Eugenio in Via di Gioia, Shade, Epoque, e Max Casacci, co-fondatore dei Subsonica e compositore del brano, colonna sonora del progetto. Uno sguardo inedito sulla città da punti di vista differenti. Tutti i contenuti video - 1 cortometraggio e 10 pillole social - sono stati diffusi via social e sui circuiti ufficiali di promozione turistica del territorio raggiungendo oltre 810mila persone e registrando 1.8 mln di impressions, 1.1 mln di visualizzazioni.