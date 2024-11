Golf Cavaglià risultati gare e prossimi eventi FOTO

Marè ne “Lo Swing ama la ricerca” by Forteto della Luja Spazio alla solidarietà domenica al Gc Cavaglià con la tappa del circuito “Lo Swing ama la ricerca” by Forteto della Luja (18 buche, 2 categorie Stableford), iniziativa a favore dell’Associazione Italiana per lo Studio delle Patologie Endocrine Rare Onlus ( www.aisper.org ). I giocatori per ritemprarsi dai primi freddi a fine gara sono poi stati allietati da una degustazione proposta dall’azienda agricola Forteto della Luja che ha messo in palio ad estrazione anche un prezioso tartufo raccolto direttamente nei boschi della tenuta. A vincere il pregiato tubero è stato Fabrizio Ruffino. Premiati. 1a categoria: 1° lordo Massimo Marè Cavaglià 31, 1° Netto Stefano Valle Primule 41, 2° Netto Lorenzo Paravella Cavaglià 37, 3° Netto Diego Zanetti Arona 34. 2a categoria: 1° Netto Mauro Santo Fabbri Cavaglià 41, 2° Netto Oscar Cocchini Cavaglià 37, 3° Netto Angelo Gatti Cavaglià 36. 1° Ladies Simona Rosazza Gianin Cavaglià 35. 1° Seniores Corrado Pomat Aosta Arsanieres 36.

Nel weekend a Cavaglià “Derby Juve Vs Toro by Golf Sì”

La stagione autunnale prosegue al Golf Club Cavaglià.

Domenica è prevista la terza edizione del “Derby Juve Vs Toro by Golf Sì” (Stableford singola 18 buche 2 categorie - iscrizione gara soci 20€, soci Golf Sì 50€, esterni gara e green fee 60€) che sarà l’ultima prova valida per lo Score d'Oro. La gara è aperta a tutti (con premi per il lordo e i migliori di categoria) e valida per l’handicap. Mentre il risultato della sfida sul green tra tifosi granata e juventini sarà dato dalla somma dei migliori 11 score netti delle due squadre (dress code: maglia granata e bianconera). Dopo la premiazione a seguire rinfresco.

Info e iscrizioni 0161/966771 - segreteria@golfclubcavaglià.it

Il programma gare a dicembre prevede tre louisiane: Golfy Days Challenger (domenica 1), Osteria Rabezzana (domenica 8) e la classica Louisiana degli Auguri (domenica 16) e la Christmas Four Balls (domenica 22).