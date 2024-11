Cossato, consegnato in consiglio il Libro Verde degli Alpini aspettando l'Adunata 2025

Erano presenti anche gli Alpini all'apertura del consiglio comunale di Cossato, in programma ieri sera, 18 novembre, nella sala di Villa Berlanghino. L'occasione è stata la consegna del Libro Verde della Solidarietà nelle mani del sindaco Enrico Moggio.

Il capogruppo di Cossato e Quaregna Moreno Zanin ha preso la parola per spiegare l'importanza di questo testo: “È in pratica il Diario degli Alpini, in cui è spiegato il nostro lavoro, svolto in aiuto di chiunque abbia bisogno, e lo spirito di servizio. Un testo da non chiudere in un cassetto ma da divulgare per far comprendere chi sono realmente gli Alpini, gli Amici e i soci Aggregati. Un grazie di cuore a tutto il consiglio per la completa disponibilità promessa nel darci la loro disponibilità e il loro appoggio nella gestione dell'Adunata 2025. Un evento importante, soprattutto per far conoscere le bellezze del nostro territorio”.

Dello stesso pensiero il primo cittadino che ha lodato lo spirito di servizio delle penne nere “da trasmettere – spiega – alle nuove generazioni e i valori che essi rappresentano come la generosità e l'abnegazione verso il prossimo”.