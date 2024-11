Tennistavolo, successi e buone prove: tutti i risultati dello Splendor

Settimana intensa per le formazioni pongistiche dello Splendor 1922, impegnate nei campionati regionali. In C2 Unipol Sai di Bocchio c'entra con un rotondo 5 a 0 la vittoria contro la Regaldi Novara. Vincono i rispettivi incontri Matteo Bianchetto e Gabriele Pronesti (2) e Michele Capodiferro (1) e tornano a salire in classifica dopo lo stop contro il Romagnano.

Martedì nell' anticipo infrasettimanale d D1 cade per 4 a 2 contro il Novara A la formazione della Rammendatura MB Line , le due vittorie di Paolo Furno non bastano, Erick Marangone, non al meglio, cede pur lottando nei suoi incontri, e anche Riccardo Pegoraro nn riesce a trovare la vittoria. Cade così l'imbattibilità dei cossatesi che, nel prossimo turno, cercheranno di rifarsi nella dura trasferta in terra ossolana. Sempre nell'anticipo infrasettimanale, sconfitta pesante per Cedas Lawer che soccombe al Novara per 5 a 1: di Antonio Zamuner il punto della bandiera mentre non riescono a fare punti Roberto Milani e Amos Pilzer.

Note positive, invece, sabato pomeriggio da Aosta dove Immobiliare Bugella continua a marciare forte e si impone per 4 a 2 ai locali. Ancora a segno il brillante Riccardo Motta con due vittorie mentre un punto a testa lo conquistano Tommaso Zoppello e Roberto Fazzari, che vince lo scontro decisivo per i due punti. A secco Gabriele Negrone che cede nei suoi rispettivi incontri ai pongisti aostani. E bella rimonta anche dei ragazzi della D3 della formazione Davide Siviero che impattano col Coumba Freide per 3 a 3 e restano imbattuti nel girone di andata Assente fra i cossatesi Lorenzo Caschili influenzato.

Ottima prova di Francesco Bidese con due vittorie mentre il terzo punto lo conquista Andrea Saitta; esce sconfitto, invece, nei suoi rispettivi incontri Leonardo Alvarado. Era comunque una trasferta non facile per la squadra capitanata da Daniela Sandigliano che conferma i progressi dei giovani pongisti cossatesi.