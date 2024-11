Riascoltati per voi: Duran Duran - Arena (1984)

Quarantaduesimo appuntamento per la rubrica “Riascoltati per voi”. Dopo lo strepitoso album dal vivo dei Dire Straits che vi avevo presentato diversi mesi fa, oggi vi voglio proporre un altro album live. Nel 1984, la musica pop era in pieno fermento ed era caratterizzata da sonorità elettroniche e da un’estetica visiva che ne ha definito un’intera generazione. In questo contesto, i Duran Duran originari di Birmingham, emergevano come una delle band più influenti della scena musicale e quarant’anni fa pubblicavano il loro primo disco dal vivo, vi sto parlando ovviamente di “Arena”.

Simon Le Bon, Nick Rhodes, John Taylor, Roger Taylor e Andy Taylor, sono stati i veri pionieri del synth-pop e della new wave. Il quintetto inglese, negli anni ottanta è riuscito a raggiungere un successo planetario. L'album "Arena", pubblicato esattamente nel novembre del 1984, è il loro primo disco dal vivo e rappresenta il culmine della loro popolarità. All’interno si può ascoltare una performance superlativa ed una nuova traccia in studio, la mitica "The Wild Boys".

Riascoltare "Arena" ai giorni oggi, offre un'autentica testimonianza dell'energia trasmessa dai Duran Duran durante i loro concerti. La voce di Simon Le Bon è espressiva e carismatica, il leader inglese riesce a dare vita ai brani musicali in un modo unico, coinvolgente e travolgente.

"Arena" non è solo pura nostalgia per chi ha qualche capello bianco o ruga in più, ma offre l’opportunità di riscoprire l'essenza della musica pop di quel tempo attraverso una delle sue band più iconiche. Le tracce dal vivo portano sempre una freschezza e un'emozione che spesso manca nelle registrazioni in studio, in questo disco si può infatti riascoltare quell’interazione unica tra la band e il pubblico rendendo questo album un ascolto quasi obbligato per chi ama la musica degli anni '80.

Prima di lasciarvi all’ascolto, ci tengo a sottolineare alcune note statistiche: “Arena” è riuscito a vendere oltre 3 milioni di copie in tutto il mondo ed è diventato l'album più venduto della band. Negli Stati Uniti, inoltre ha raggiunto il traguardo del doppio disco di platino, mentre nel Regno Unito ha ottenuto il disco di platino con oltre 300.000 copie vendute.

I miei brani preferiti sono: “The Wild Boys”, fin da piccolo ho adorato questo pezzo; “Save a Prayer”; “Hungry Like the Wolf” e “Union of the Snake”

Voto: 9

Tracce:

1) Is There Something I Should Know? – 4:34

2) Hungry like the Wolf – 4:01

3) New Religion – 5:37

4) Save a Prayer – 6:12

5) The Wild Boys (inedito, Studio) – 4:18

6) Seventh Stranger – 5:11

7) The Chauffeur – 5:24

8) Union of the Snake – 4:08

9) Planet Earth – 4:31

10) Careless Memories – 4:08

Durata: 48 minuti.

Formazione:

Simon Le Bon (voce); Nick Rhodes (tastiere); John Taylor (basso); Roger Taylor (batteria) e Andy Taylor (chitarra).

Vorrei tanto conoscere le vostre opinioni personali, sono curioso di sapere che cosa ne pensate non solo di “Arena” ma anche dei Duran Duran e della loro musica.

Al prossimo riascolto…