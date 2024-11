Ieri mattina gli automobilisti in transito a Pray notavano un veicolo incustodito fuori dalla carreggiata e contro un palo della luce. I Carabinieri intervenuti sul posto, oltre a far rimuovere il veicolo, provvedevano a identificare la proprietaria, una residente di Trivero e già nota. I militari si sono poi recati presso l'abitazione della donna per le dovute sanzioni e per determinare chi fosse alla guida del veicolo nel momento del sinistro.