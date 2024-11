Biella Corse, altri due appuntamenti nel weekend

Due gli appuntamenti del weekend di Biella Corse. La Scuderia sarà infatti al via della Ronde delle Valli Imperiesi, in Liguria, e all’Autodromo di Monza, in Lombardia, per lo Special Rally Circuit By Vedovati Corse.

Si corre domenica a Imperia, in Liguria, la 13ª edizione della Ronde delle Valli Imperiesi. In gara anche tre equipaggi Biella Corse più una navigatrice a fianco di un pilota di altra scuderia. I primi a partire, con il numero 24, saranno il valdostano Manuel Dublanc e il novarese Marco Bevilacqua, in gara con una Skoda Fabia Evo R5 (gruppo RC2N, classe Rally2/R5).

Poche posizioni più dietro prenderanno il via i biellesi Davide Deandreis ed Enrico Gatto, che gareggeranno con la Renault Clio S1600 (gruppo RC3N, classe S1600) numero 33. Infine, altro equipaggio valdostano, partiranno Joly Thierry ed Enrico Ruffinelli, in gara con la Peugeot 208 RB2 (gruppo RC4N, classe Rally4/R2) numero 70. La navigatrice è la giovane Francesca Belli, che torna alle gare dopo l'infortunio "privato" (rottura del polso) che l'ha tenuta distante dalle gare per alcuni mesi. Gareggerà a fianco del pilota Sergio Carrara sulla Peugeot 208 (gruppo RC4N, classe Rally4) numero 53. Essendo una Ronde, la gara, che partirà e arriverà nel Piazzale Capitaneria di Imperia, è articolata su quattro passaggi sul tradizionale tracciato "Colle d'Oggia" (di 14,35 chilometri). In totale i concorrenti percorreranno 245,80 chilometri, di cui 57,40 in prova speciale.

Va in scena questo fine settimana, sabato 16 e domenica 17 novembre, all'Autodromo Nazionale di Monza, l'ottava edizione dello Special Rally Circuit by Vedovati Corse. In gara ci saranno anche un equipaggio e due navigatori Biella Corse. L'equipaggio è composto da Fausto Ingignoli e Simone Bottega, al via con una Peugeot 208 (gruppo RC4N, classe Rally 4). Entreranno in gara con il numero 57. I due navigatori sono invece Luca Pieri e Jessica Rosa. Luca Pieri affiancherà il pilota Dario Messori sulla Skoda Fabia (gruppo RC2N, classe R5/Rally2) numero 15; mentre Jessica Rosa gareggerà con il pilota Cristian Saverio Grimaldi sulla Renault New Clio RS (gruppo RC4N, classe R3) numero 41. Articolata su complessive quattro prove speciali, ricavate da due passaggi sui tracciati "Vedovati" (di 23,780 chilometri) e "Special Vedovati" (di 19,620 chilometri), la gara si correrà lungo l'intera giornata di domenica 17 novembre. In totale i concorrenti affronteranno 89,170 chilometri, di cui 86,800 di prove cronometrate.

Buoni risultati per l'equipaggio e il navigatore Biella Corse che lo scorso fine settimana (sabato 9 e domenica 10 novembre) hanno gareggiato ad Albenga, in provincia di Savona, al 6° Rally "Giro dei Monti Savonesi Storico". Ermanno Caporale ed Hervé Navillod, in gara con la consueta Lancia Fulvia Coupé 1.6 (2° raggruppamento, periodo H1, gruppo 4, classe 1600) hanno infatti vinto la classe e si sono piazzati al 3° posto di raggruppamento e al 35° della classifica assoluta. Il navigatore Stefano Bruno-Franco, invece, in gara a fianco del pilota Sandro Rossi su di una Peugeot 309 GTI 1600 (4° raggruppamento, periodo J2, gruppo A, classe 2000), ha chiuso al terzo posto di classe, decimo di raggruppamento e dodicesimo assoluto. Gara problematica invece il 40° Rally della Lanterna per Biella Corse, che era al via con due equipaggi più due navigatori al fianco di piloti di altra scuderia. Va ricordato che la gara era anche la finale nazionale della Coppa Italia Rally 2024, alla quale partecipavano i vincitori delle classi e delle categorie delle diverse zone del Paese. Per quanto riguarda gli equipaggi, buona la gara di Patrick Chironi e Joly Yannick, al via con la loro Renault Clio RS (gruppo RC4N, classe R3). Hanno infatti terminato la gara terzi di classe, venticinquesimi di gruppo e cinquantanovesimi nella classifica assoluta.

Niente da fare invece per Pierangelo Tasinato ed Elena Zeffiretti, in gara con una Skoda Fabia (gruppo RC2N, classe R5/Rally2). Si sono infatti ritirati nel corso della terza prova della gara, per un'uscita di strada. Per quanto riguarda i navigatori, Luca Pieri, che era al fianco del pilota Massimo Marasso (non in gara per i titoli nazionali) sulla Skoda Fabia (gruppo RC2N, classe R5/Rally2) ha chiuso al 18° posto assoluto, 16° di gruppo e di classe. Ottimo invece il risultato di Mattia Nicastri, che era in gara a fianco del pilota Giorgio Liguori su di una Renault Clio RS (gruppo RC4N, classe R3). Hanno infatti vinto la classe e chiuso quarti di gruppo e al 22° posto assoluto. "E' stata davvero un'ottima gara, che ci ha incoronati Campioni Italiani CRZ per la classe R3C” ha commentato Mattia al termine; "abbiamo dominato la classe e anche "sfiorato" il podio delle due ruote motrici!".