Verrone, “Un sorriso per te”: il 1° concorso sulla solidarietà.

Il gruppo di volontariato vincenziano S.G. Bosco, si occupa da 20 anni di persone in difficoltà e per celebrare l’importante traguardo ha pensato di coinvolgere i più piccoli, per riflettere sulla solidarietà.

Domenica 17 novembre si terrà la premiazione del 1° concorso rivolto ai bambini delle scuole primarie di Benna e Verrone: “Grazie alla collaborazione delle insegnanti e all’incontro con le volontarie vincenziane, i bambini hanno conosciuto le facce della povertà e come un semplice sorriso possa alleviare, sostenere e aiutare chi è in difficoltà”.

I pensieri dei bambini sono stati tradotti in disegni, testi e poesie, che verranno illustrati alle ore 17.00, presso la chiesa di San Lorenzo – Verrone, per la premiazione. Durante la manifestazione sarete allietati dal coro “Cuori in coro” dei bambini dell’Istituto Comprensivo di Gaglianico e Ponderano.