Al via la 23esima settimana della cultura d'impresa

Si apre oggi la Settimana della Cultura d’Impresa, la rassegna di eventi promossa da Confindustria e Museimpresa. Un ricco e articolato programma di iniziative per scoprire l’immenso patrimonio culturale custodito all’interno di grandi, medie e piccole imprese italiane.

Il tema di quest’anno “Mani che pensano. Intelligenza artificiale, arte e cultura per il rilancio dell’impresa” mette in evidenza il ruolo delle imprese italiane, non solo motori economici, ma anche soggetti sociali e culturali, protagonisti delle trasformazioni dettate dalla digital economy e dall’Intelligenza Artificiale. Con una capacità, tutta italiana, di tenere insieme la consapevolezza delle proprie radici storiche con una forte inclinazione all’innovazione, nel senso più ampio del termine. Una vera e propria originale cultura politecnica.

Per il Presidente di Museimpresa, Antonio Calabrò: “Le imprese, nel corso del tempo, si sono radicalmente trasformate ed è proprio questa trasformazione a sollecitare un nuovo racconto, una diversa e più pertinente rappresentazione dell’impresa stessa.

Le imprese devono imparare ad aprirsi e a essere trasparenti. A caratterizzarsi, nelle neofabbriche ad alta tecnologia, come “mani che pensano”. A vivere una nuova stagione produttiva con evidenti connotazioni culturali e a costruire virtuose ipotesi di crescita che leghino la memoria con il futuro, la consapevolezza della propria storia con i valori dell’innovazione continua. L’innovazione, così, si caratterizza come un percorso a tutto tondo, soprattutto adesso che si entra nel vivo delle nuove sfide”.

“La cultura d’impresa è un valore fondamentale per il tessuto economico e sociale di un Paese. Un "motore immateriale" che genera innovazione, crescita e sviluppo, che per noi significa anche progresso e responsabilità verso gli stakeholder. È un capitolo del mio programma che mi sta a cuore – ha detto il Presidente di Confindustria, Emanuele Orsini. Il tema di quest’anno della XXIII Settimana della Cultura d’Impresa - con un focus sull'Intelligenza artificiale - è un’esortazione a valorizzare a 360° l'inventiva italiana insieme all'innovazione tecnologica, un binomio che può dare una spinta propulsiva anche ai settori dell’arte e della cultura, con l'obiettivo di una diffusione sempre più capillare".

Saranno più di 100 le iniziative organizzate dagli archivi e nei musei d’impresa italiani diffusi in tutto il territorio nazionale (è possibile consultare il palinsesto sul sito di Museimpresa https://museimpresa.com/settimana-cultura/). Tra questi in provincia di Biella:

FONDAZIONE FILA

Attività per ragazzi e visita guidata “BonaMuseum: giocando tra cultura d’impresa e AI”

sabato 23/11

ore 10.00 - 12.00 / ore 15.30 - 17.00

IIS “E.Bona” (Via Gramsci, 22 Biella, BI)

L’ingresso è libero.

Nell’ambito della XXIII Settimana della Cultura d’Impresa l’Istituto “Eugenio Bona” aprirà le porte della scuola e del suo museo sabato 23 novembre dalle ore 10 alle ore 12.00. Nel pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 17.00 in collaborazione con la Fondazione FILA Museum sarà possibile sfidarsi al tavolo da gioco con Monopoly Edizione Biella, replicando il torneo del 15 novembre.

Per le visite non è necessaria la prenotazione, mentre per partecipare al gioco è necessario prenotare al sito www.fondazionefila.com

Nel percorso delle visite l’imprenditore tessile Eugenio Bona e Albino Machetto, protagonisti della nascita della scuola, per mezzo dell’intelligenza artificiale racconteranno la storia dell’Istituto Bona di Biella.

LANIFICIO MAURIZIO SELLA

mostra “Trame di vita”

venerdì 22/11

ore 15.00 - 15.45 / ore 16.00 - 16.45

domenica 24/11

ore 10.30 - 11.15 / ore 14.30 - 15.15

Sala mostre (Via Corradino Sella, 10 Biella, BI)

L’ingresso è libero e la prenotazione è obbligatoria.

La mostra curata da Dina Pierallini e Elena Bermond des Ambrois offre una retrospettiva dell’opera di Teodolinda Caorlin (1946, Venezia), uno dei pilastri della fiber art internazionale, attiva dagli anni Sessanta. Prodotta da Fondazione Sella e allestita a Biella nello storico Lanificio Maurizio Sella, si trasforma in un viaggio coinvolgente attraverso importanti lavori a telaio, delicati e diafani, svelando il coraggio dell’artista nell’esplorare le intricate “trame della vita”. L’abilità tecnica e l’attenzione meticolosa di Teodolinda Caorlin emergono così nel suggestivo spazio, snodandosi lungo le arcate della sala, offrendo una profonda visione sulla sua creatività. In mostra 33 opere realizzate in trama e ordito dal 1985 a oggi, tra cui grandi arazzi che compongono figure umane.

La visita guidata dalle curatrici, Dina Pierallini e Elena Bermond des Ambrois, alla mostra Trame di vita, allestita presso la sala mostre del Lanificio Maurizio Sella di Biella.

CASA ZEGNA

visita guidata HERITAGE DAY A CASA ZEGNA

domenica 17/11

ore 11.30 - 12.30 / ore 14.30 - 15.30 / ore 16.00 - 17.00

(Via Marconi, 23 Valdilana, BI)

L’ingresso è a pagamento (€10) e la prenotazione è obbligatoria.

Domenica 17 novembre Casa Zegna apre eccezionalmente le porte dell’archivio per svelare il suo patrimonio più prezioso: i campionari storici. La visita all’archivio sarà un viaggio nella storia della moda maschile dell’ultimo secolo tra tradizione e innovazione: una storia che prende forma dagli appunti del fondatore, dai suoi disegni e dalle ricette annotate accanto ai campioni di stoffa che ancora oggi sono fonte di ispirazione per i creativi del Gruppo Zegna. Oltre ai campionari di Ermenegildo Zegna, saranno straordinariamente mostrati ai visitatori anche i fondi Claude Frères ed Heberlein, che hanno arricchito l’Archivio Zegna con un repertorio di campioni tessili con fantasie di tutti i generi.

FONDAZIONE FILA MUSEUM

Monopoly Biella: Conquista la Città!

venerdì 15/11

ore 19.00

(via Seminari, 4/A Biella, BI)

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti e la prenotazione è obbligatoria.

Monopoly Biella: Conquista la Città!

Sei un amante dei giochi da tavolo e vuoi scoprire un Monopoly tutto nuovo dedicato al nostro territorio? Questa è la tua occasione! Partecipa a una serata unica in cui potrai sfidare gli amici e gli appassionati in una partita esclusiva al nuovissimo Monopoly Biella, ispirato alle meraviglie della nostra città.

Novità tecnologica: Il gioco includerà un’integrazione tramite Intelligenza Artificiale, per un’esperienza di gioco ancora più immersiva!

Premi in palio: i primi 3 vincitori si porteranno a casa la versione speciale del gioco in scatola!

Età consigliata: Dagli 8 anni in su. Perfetto per tutta la famiglia!

A seguire, rilassati e festeggia la tua partecipazione con un aperitivo offerto dalla Fondazione FILA Museum. Questo evento fa parte del calendario della XXIII Settimana della Cultura d’Impresa.

ARCHIVIO STORICO SELLA

visita guidata “Mani che pensano”

giovedì 14/11

martedì 19/11

giovedì 28/11

ore 10.00 - 18.00

sala espositiva Gruppo Sella

(Via G.B. Serralunga, 7d Biella, BI)

L’ingresso è libero e la prenotazione è obbligatoria.

Visita guidata attraverso gli ambienti della Sala Espositiva dell’Archivio Storico del Gruppo Sella. Durante la visita si procederà con una rilettura dei materiali esposti alla luce del tema dell’evento. Emergerà come Sella, in 140 anni di attività bancaria, abbia saputo affrontare con approccio positivo e originale tutti i passaggi legati all’innovazione tecnologica, sempre considerandola anche come nuova opportunità di efficienza interna e per un miglior servizio alla clientela.

Museimpresa

Museimpresa, l’Associazione Italiana degli Archivi e dei Musei d’Impresa, fondata nel 2001 per iniziativa di Assolombarda e Confindustria, riunisce musei e archivi di oltre centoquaranta imprese italiane, accomunate dall’idea che le aziende, le fabbriche, le società di servizi siano luoghi dove il passato e il futuro s’incontrano e in cui la cultura d’impresa, tra testimonianza e innovazione sia un asset fondamentale di competitività.

Ufficio stampa Museimpresa

Arianna Reina - +39 392 9020133 - arianna.reina@mediatyche.it

Chiara Betocchi - +39 328 258450 - chiara.betocchi@mediatyche.it