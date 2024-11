Biella, lunghe code in via Lamarmora per un uomo steso a terra: accertamenti in corso sulla dinamica

Lunghe code e traffico in tilt in via La Marmora per un uomo trovato steso a terra in mezzo alla strada. Il fatto è avvenuto intorno alle 18.30 di oggi, 15 novembre, a due passi dal centro di Biella.

In principio si è pensato subito ad un investimento ma dalle testimonianze raccolte e dai primi rilievi effettuate dalle forze dell’ordine qualcosa non tornerebbe nella dinamica del sinistro. Sono in corso gli accertamenti di rito da parte della Polizia Locale per ricostruire quanto accaduto.