Sfida inedita per Biella Rugby, c'è Paese

Quasi in contemporanea al secondo turno degli Autumn Nations Series che si giocherà allo stadio Ferraris di Genova e vedrà impegnate Italia e Georgia, a Paese, comune italiano della provincia di Treviso, Biella Rugby affronterà sul terreno del Visentin, la capolista Rugby Paese. Calcio d’inizio alle 14.30 per gli Azzurri, alle 15.30 per i gialloverdi.

I prossimi avversari di Vezzoli e compagni arrivano al quinto turno con punteggio pieno: cinque vittorie con bonus che lasciano i veneti soli al comando della classifica del girone meritocratico. L’head coach Alberto Benettin: “Ci apprestiamo ad affrontare una squadra che, avendo sempre militato in un girone diverso, non abbiamo mai incontrato, una novità, come lo sono stati Avezzano e Capitolina. Un diversivo che ci stimola a preparare la prossima prova con curiosità e sano spirito competitivo. Paese ha dimostrato nelle prime quattro giornate di essere la squadra migliore centrando quattro bonus in quattro partite e mettendo in scena di settimana in settimana, un bel rugby. Sono una squadra completa: forti davanti, hanno un ottimo drive e sanno anche muovere il pallone. Sul fronte Biella Rugby, siamo reduci da un pareggio che ha bruciato parecchio e a questo proposito sento la necessità di rettificare una mia affermazione. A caldo ho detto che avevamo meritato più noi, ma riguardando la partita mi sono reso conto che abbiamo smesso di giocare per metà tempo. Bravo Cus Torino ad essere riuscito ad approfittarne. Per noi, un atteggiamento che non deve essere riproposto. A Paese dovremo giocare per ottanta minuti dando il massimo”.

Kick off alle ore 15.30.

Serie A girone 1. V giornata – 16.11.24. Unione Rugby Capitolina - Parabiago; Cavalieri Prato Sesto – Rugby Milano. 17.11.24. Rugby Paese - Biella Rugby; Petrarca – Avezzano; Verona – Cus Torino. Classifica. Rugby Paese punti 20; Verona e Parabiago 15; Biella Rugby 13; Cus Torino 12; UR Capitolina 11; Petrarca 9; Rugby Milano 6; Avezzano e Cavalieri Prato Sesto 3;