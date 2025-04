Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2025–2027, si accettano osservazioni e proposte

La Provincia di Biella, in data 31 marzo., ha approvato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2025–2027, quale parte integrante del Piano di Attività e Organizzazione (PIAO) consultabile sul portale della Provincia di Biella, nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Altri Contenuti”, “Prevenzione della Corruzione”.

I Cittadini e le Organizzazioni portatrici di interessi collettivi sono invitati a presentare proposte di modificazione e/o osservazioni al Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2025–2027, delle quali l'Ente terrà conto per aggiornare i contenuti del Piano. Considerata la natura dinamica del Piano, che può essere adeguato e migliorato in qualsiasi momento, le osservazioni e le proposte di modifica potranno essere presentate, senza termini di scadenza:

- mediante posta elettronica all'indirizzo: trasparenza@provincia.biella.it

- mediante posta certificata all'indirizzo: protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese.it. Si ringraziano tutti gli interessati per la collaborazione e il contributo che vorranno fornire.