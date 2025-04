Biella, Santa Messa Crismale in Duomo. Vescovo Farinella: “Rinnovato le promesse sacerdotali”

Duomo gremito di fedeli per la Santa Messa Crismale. Queste le dichiarazioni del vescovo di Biella Roberto Farinella, apparse sui propri canali social: “Cari confratelli sacerdoti, durante la Santa Messa Crismale ci siamo ritrovati attorno all'altare come un corpo consacrato al servizio di Dio, abbiamo benedetto gli olii che seguono la vita cristiana e abbiamo rinnovato le promesse sacerdotali. Il Popolo di Dio ha bisogno di testimoni, non solo di predicatori. Servono sacerdoti unti di misericordia, che portano l'odore delle pecore e lo sguardo della speranza. Ravviviamo il fuoco, torniamo alla sorgente. Rinnoviamo il nostro amore per Cristo, per la Chiesa e per la nostra vocazione. Che Maria, Madre dei sacerdoti, ci accompagni nel cammino”.