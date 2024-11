Nuoto, a Biella il 50° Trofeo Nico Sapio: Remorini agli Assoluti di Riccione FOTO

Inizia con una vittoria di prestigio la stagione agonistica del team di nuoto In Sport Rane Rosse di Biella. I migliori elementi della squadra allenata dal tecnico Riccardo Mosca hanno fatto parte lo scorso weekend del super team Rane Rosse che si è aggiudicato la 50ª edizione della prestigiosa manifestazione, ospitata dalla storica Piscina “La Sciorba” di Genova.

In Sport davanti a Superba Nuoto e Rari Nantes Florentia. Tre i podi conquistati dai ragazzi allenati da Riccardo Mosca: Pietro Remorini è secondo nei 100 dorso juniores. Sofia Pranio terza nei 100 rana ragazze. Alessandro Raichert terzo nei 100 delfino ragazzi. Eccellenti piazzamenti nella categoria ragazzi anche per Maria Pranio, sesta nei 200 misti, Giorgia Caneparo quinta nei 100 dorso e settima nei 200 misti. In vasca per il team In Sport piscina Rivetti di Biella anche Emma De Martini, Anna De Carlo, Alice Senta, Ludovica Morbelli, Silvia Calzavara, Fabio Dal Molin, Luca Di Lonardo, Bodgan Edoardo Chiriac, Edoardo Trivero Boli, Leonardo Picariello.

Archiviato il primo trofeo della stagione, sabato 16 novembre la “stella” del nuoto biellese Pietro Remorini sarà impegnato a Riccione nei Campionati Italiani Assoluti invernali. Per Remorini sarà la prima volta tra i “grandi” a livello assoluto. Gareggerà nei 200 dorso, gara che lo scorso agosto gli ha regalato il titolo Italiano categoria ragazzi nei Campionati Nazionali Giovanili estivi di Roma.