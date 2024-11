Tennis Tavolo Biella: Weekend impegnativo con campionato e Grand-Prix giovanile

Nel fine settimana appena trascorso, il calendario aveva in programma, per il TT Biella, 7 incontri di campionato e il Grand Prix Giovanile di Cossato. La giornata di campionato ha registrato: 2 incontri vinti in C2 e D1, 1 pareggio in D2 e 3 incontri persi in B2, D2 e D3.

Ottima e proficua la partecipazione al Grand Prix: Il Tennistavolo Biella è stato premiato come gruppo più numeroso, distanziando di una incollatura i padroni di casa dello Splendor.

CAMPIONATI A SQUADRE

Serie B2.

Nel campionato di B2, la formazione del TT Biella - Carrozzeria Campagnolo ha giocato a Novara contro il Regaldi, uscendo purtroppo sconfitta per 5 a 4, dopo un incontro molto incerto e combattuto. Il girone è senza alcun dubbio molto equilibrato, a eccezione del team di Verzuolo che, con Mattia Garello e Sych, sembra averne un po’ di più; per il resto, tutti gli incontri sono molto aperti. Così è stato anche a Novara: due i punti conquistati dal capitano Eugenio Panzera, poi battuto 11 a 9 al quinto set da Leto, autore della tripletta per i padroni di casa; due punti anche da un tonico Francesco Gamba su Stanglini e Sassi, mentre, purtroppo, è rimasto a secco Matteo Passaro: tre partite perse tirate in bella portano il suo personale tabellino a cinque sconfitte subite agli spareggi del quinto set; certamente non si può parlare di iella; a questi livelli, la poca esperienza può giocare negativamente sulla emotività. Sul quattro pari è proprio toccato a Passaro disputare l’ultima partita. Di fronte c’era David Dabbicco, ex TT Biella, entrato in sostituzione di Stanglini. La partita è stata, come da copione, molto combattuta e si è conclusa al quinto set con la vittoria di Dabbicco per 11 a 9, dopo che Passaro è sempre stato sempre di poco avanti sino al 9 a 6.

Classifica: A4 Verzuolo Scotta,8; T.T. Mlm Mondovi',6; Tt Biella Carrozzeria Campagnolo,4; Luigi Rum Compagnia Unica,4;; Tt Enjoy,2; T.T. Valenza Kimonoporte,2; G.S. G. Regaldi Novara,2; Asd Tt Romagnano,2.

Serie C2.

Anche in serie C2 la formazione del TT Biella – Biella Legno è stata impegnata a Novara contro il Regaldi. Il match è stato accompagnato da qualche piccola polemica, dovuta principalmente alla decisione degli ospitanti, apparsa a tutti esagerata, di non concedere al coach del TT Biella, Sergei Mokropolov, di sedersi in panchina con la squadra. Il problema degli allenatori stranieri che, in veste di atleti, giocano nei campionati maggiori e sono legati, con un regolare contratto di lavoro, ad altra società dalla quale non possono essere tesserati, è un fatto noto ed assai frequente nel mondo del Tennistavolo. Mai, a livello intersocietario, ci sono stati problemi, e gli stessi arbitri, a conoscenza della problematica, spesso “chiudono un occhio”. Ma così non è stato a Novara, dove l’intransigente decisione della società di casa ha “di fatto” cacciato fuori dal parterre il coach biellese. Sul campo, però, tutto è andato per il meglio per i portacolori biellesi, che si sono imposti ai padroni di casa con un perentorio 5 a 0. Esordisce Lodovica Motta, che, dopo due set di assestamento, dilaga contro Toraldo (-8/-9/5/3/2); tutto facile per Mattia Noureldin, prima con Mele e poi con Toraldo stesso; anche Tommaso Sorrentino, prima di trovare la giusta “quadra”, impiega due set, ma dopo infligge una dura sconfitta al sempre ostico Caiazza (-10/-9/9/6/3); contro quest’ultimo, infine, il capitano Luca Lanza, in quattro set, chiude definitivamente un match senza storia.

Classifica: Tt. Biella - Legno,6; Tt. Romagnano,6; Tt. Valenza - Andrew's Style,6; Asd Splendor - Unipol Sai Di Bocchio,4; Tt. Ossola 2000 Rist. Terminus,2; Tt. Novara Hcm,0; G.S. G. Regaldi Novara,0.

Serie D1.

Nel campionato di D1 la compagine del TT Biella – Farmacia Balestrini ha ospitato l’Alessandria che (è già la terza volta), si sono presentati in due. Il match si è chiuso con la vittoria dei lanieri per 4 a 2 con i due punti degli ospiti ottenuti da Bovone contro Federica Prola e Stefano Toreero (7/9/-8/-9/10). I punti per la formazione di casa, che ha giocato con i colori del nuovo sponsor, la Farmacia Balestrini, sono arrivati per mano di Stefano Torrero e di Giacomo Cenedese su Armano.

Classifica: Asd Splendor - Rammendatura Mb Line,7; Tt. Biella - Farmacia Balestrini,6; Tt. Valenza - Assifour,6; Tt. Novara B Hcm,3; Tt. Ossola 2000 Balabiott Birrificio,3; Tt. Novara A Hcm,3; Tt Sisport A,2; Tt. Alessandria,0.

Serie D2.

Nel campionato di D2 il team del TT Biella - Pizzeria Giordano era impegnato ad Aosta contro il Coumba Freide. Anche in questo girone c’è un generale equilibrio che rende estremamente interessante il campionato; nessuna squadra è a punteggio pieno e nessuna squadra è ferma al palo. Anche questo match, e per i biellesi è il terzo consecutivo, si è chiuso in parità. Sugli scudi, con una doppietta, il capitano Michele Motta, che si impone a Tonin e a Romagnoli, vecchia conoscenza artefice dei fasti del Tennistavolo Saint Vincent. Un buon punto anche di Federico Arno su Fiou, mentre rimane all’asciutto Gabriele Carisio, orovvidenzialmente sceso in campo in sostituzione degli indisponbili Gianni Massazza e Gilberto Rollino. Completava la formazione valdostana Rolando, autore di due punti.

La squadra del TT Biella - Tintoria Ferraris, capitanata da Marco Ruffanello, ha invece giocato, tra le mura amiche, contro il Romagnano, attuale leader della classifica. Il punteggio finale di 5 a 1 in favore dei sesiani è però un po’ troppo severo. I nostri hanno disputato un buon match, con tre partite perse solamente alla bella. Il punto della bandiera è conquistato da un ottimo Gabriele Marfisi sull’esperto Palmieri, mentre a mani vuote rimangono Andrea Manicotto e Wu Jin Hao. Per gli ospiti hanno giocato anche Adocchio e Valentini.

Classifica: Tt. Romagnano,7; Tt. Biella - Pizzeria Giordano,5; Asd Splendor - Immobiliare Bugella,5; Asdtt Ivrea B,3; Coumba Freide T.T. Aosta,3; Tt. Pontdonnas,2; Tt. Biella - Tintoria Ferraris,1.

Serie D3.

Anche nel campionato di D3 l’avversaria del TT Biella - RDM Automazioni e sicurezza era una formazione di Romagnano. E anche in questo caso gli ospiti sono stati corsari: 4 a 2 il risultato finale, con i punti dei lanieri ottenuti da Luca Rizzo su Vellata e da Traian Muscalu su Scroffernecher. A secco è rimasto capitan Federico Villa, battuto da Bellotti e Mussa.

La compagine del TT Biella - Barbera Auto ha riposato.

Classifica: Tt. Romagnano,6; Tt. Biella - Rdm Automazioni E Sicurezza,4; Asd Splendor - Siviero Davide Mottalciata,4; Tt. Enjoy Honey Badgers,2; Coumba Freide Tt. Aosta,2 ;Tt. Biella - Barbera Auto,0.