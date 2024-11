Dagli Amici della Musica donazioni a Fondo Edo Tempia e Ti aiuto io

La chiama tradizione Paolo Gelone, portavoce degli Amici della musica, il gruppo che ogni anno si ritrova in autunno per un pranzo in allegria i cui ingredienti principali sono la festa e la solidarietà. La prima è garantita dalle tavolate del ristorante Mompolino, i cui posti sono andati esauriti in largo anticipo. La seconda è il frutto della generosità del gruppo che ha fruttato 2mila euro di donazioni: sono state consegnate martedì 12 novembre nella sede del Fondo Edo Tempia, beneficiario di uno dei due assegni, da 1500 euro. Il resto della somma è andato all’associazione Ti aiuto io di Candelo, impegnata nel sostegno delle persone con disabilità.

«La nostra è una tradizione ispirata anni fa dall'amico Sergio Perazza» racconta Paolo Gelone «che abbiamo voluto mantenere. Rivolgo un grazie di cuore a tutti coloro che hanno contribuito alla buona riuscita dell'iniziativa». Sergio Perazza, re del liscio biellese, è scomparso pochi mesi fa e il suo legame con il Fondo Edo Tempia è sempre stato particolarmente forte: in sua memoria fu aperta una sottoscrizione a beneficio dei programmi di cure palliative che ha fruttato 1500 euro, consegnati dalla moglie Lucy nell’inverno del 2023. La gratitudine del Fondo Edo Tempia è stata manifestata di persona dalla vicepresidente Viola Erdini e dalla consigliera Anna Rivetti, presenti alla piccola cerimonia.