Biella Gospel Choir in concerto benefico a Cossato

Domenica 17 novembre 2024 la staffetta della generosità biellese si sposta a Cossato, nel Teatro Comunale concesso gratuitamente dal sindaco Enrico Moggio e dalla sua Giunta per un evento benefico importante per il nostro territorio a favore dell’Alta tecnologia presso l’Ospedale di Biella.

L’associazione Amici Ospedale di Biella ha ideato il Progetto della Staffetta a favore dell’alta tecnologia per l’ospedale di Biella, in collaborazione con Fondazione CRB e Fondo Edo Tempia,

Il fil rouge della MUSICA coinvolge ora il gruppo BIELLA GOSPEL CHOIR che dal 2005 ha all'attivo svariati concerti che hanno riscosso il caloroso favore del pubblico.

Il Presidente dell’Associazione Amici dell’ospedale di Biella, dott. Leo Galligani - ringrazia tutti i musicisti del coro e del gruppo musicale BIELLA GOSPEL CHOIR che hanno sposato la causa del progetto “ La STAFFETTA DELLA GENEROSITÀ BIELLESE PER L’ALTA TECNOLOGIA” (mantenimento robot chirurgico e Sala Ibrida) e aderito gratuitamente per dar vita alla serata musicale.

“La raccolta fondi per L’Alta Tecnologia con il mantenimento Robot chirurgico e attivazione Sala Ibrida - afferma il dott. Leo Galligani, presidente dell’Associazione Amici dell’ ospedale di Biella - ha lo scopo di completare un progetto a favore di tutti, ma anche coinvolgere i cittadini nella conoscenza-partecipazione-collaborazione di una vera trasformazione del nostro ospedale, che diventerà piu’ attrattivo per nuovi medici e con grandi benefici per i pazienti : si potranno ricevere a casa nostra, con medici esperti, cure che oggi si possono ottenere solo nei grandi centri nazionali. Un ringraziamento speciale al Sindaco Enrico Moggio della Città di Cossato e a tutta la giunta che ha concesso gratuitamente l’uso del teatro comunale e un contributo alla nostra associazione”

Il Sindaco di Cossato Enrico Moggio esprime l’entusiasmo con cui la Giunta ha voluto accogliere e sostenere l’iniziativa concedendo la giusta cornice dello spazio teatrale di Cossato per l’evento musicale del gruppo Biella Ghospel Choir.

“La serata, evidenzia il Sindaco Moggio, non regalerà solo un’occasione di piacevole intrattenimento musicale pre-natalizio ma sarà anche e soprattutto momento di sensibilizzazione della comunità sull’importanza di dotare l’ospedale cittadino delle più recenti tecnologie e di attivare concretamente la ricerca dei fondi.

E’ assolutamente importante e doveroso, che il territorio favorisca tutte le sinergie possibili con le Associazioni, che, come gli Amici dell’Ospedale, dedicano preziose energie a ricercare soluzioni e fondi per migliorare le condizioni dei nostri servizi ospedalieri e sanitari.”

“Siamo felici di prendere parte alla Staffetta della generosità, per sostenere un progetto che sta a cuore a tutti i biellesi”, dichiara Mario Silvagni, presidente del Biella Gospel Choir ODV. La nostra associazione, infatti, da sempre si prefigge di supportare progetti a favore del prossimo. La Sala ibrida e il Robot chirurgico rappresentano una grande opportunità per la sanità biellese e per il territorio: con l'aiuto di tutti questo ambizioso obiettivo verrà finalmente raggiunto”.

Il coro Biella Gospel Choir nasce nel 2005.

Un gruppo di allievi del corso "Let's sing gospel" organizzato dal Mercato dei sogni, curato da Aurelio Pitino e dal maestro Marco Genta, decide di mettere a frutto gli insegnamenti appresi dopo tre anni di intenso lavoro, intraprendendo una strada nuova ed entusiasmante. Aurelio Pitino, fondatore e direttore dell'Anno Domini Gospel Choir, accoglie con piacere la nascita del nuovo coro e lo tiene a battesimo al Festival delle Cantinelle, nel Maggio 2005.

Nel 2006 nasce l'Associazione di volontariato Biella Gospel Choir, che si affianca al coro per perseguire intenti benefici legati principalmente al territorio della provincia biellese.

Il coro è attualmente composto da circa 25 coristi suddivisi nella varie sezioni, soprani, contralti, tenori e bassi e si avvale della collaborazione strumentale di una band composta da pianista, chitarrista/violinista, bassista e batterista. Il repertorio spazia dal gospel classico al gospel contemporaneo.

Questo genere musicale ha radici profonde, nato nelle piantagioni degli Stati Uniti dove gli schiavi afro-americani trasmettevano, attraverso il canto, non solo narrazioni evangeliche, ma anche speranza e fede.

I componenti, animati dalla passione per il ritmo e la spiritualità della musica gospel, sono uniti dal desiderio comune di condividere le proprie aspirazioni, i propri sogni, i talenti musicali e canori, cercando di trasmettere al pubblico tutto questo perchè il Gospel va diritto all'anima, superando le barriere razziali, culturali e linguistiche. E' un canto di gioia che ti fa ballare e ti fa stare bene in comunione con gli altri, ed avviene la magia... anche il pubblico diventa parte dello spettacolo e tutto si fonde in un unico canto che conforta e commuove perchè questo è l'effetto della musica Gospel.

Costituito come organizzazione di volontariato, il coro ha fatto della diffusione della cultura musicale e artistica la propria missione, devolvendo in beneficenza il ricavato di tutti gli eventi. Dal 2009 il coro organizza ogni anno il "Biella chiAma Gospel", un concerto di beneficenza che coinvolge la comunità, non solo biellese, in progetti di solidarietà, comunicati e condivisi attraverso le appassionanti sonorità della musica Gospel. In quasi 20 anni di attività il Biella Gospel Choir ha collaborato con molte realtà, creando sinergie ricche di musica e attivismo.

Direttore: Fausto Ramella Pajrin

Soprani: Laura Di Marco; Franek Gisela; Rita Giachetti; Fiorella Gillio, Sabrina Norza Fabian, Paola Palandri; Veronica Rosazza Prin; Sandra Sella; Chiara Violino; Sabrina Zanella

Contralti: Abir Amdouni; Luisa Boglietti; Elisa Cicero; Roberta Cigolini; Raffaella Fontana; AnnaChiara Pretti; Cosetta Sassi; Cinzia Laura Tomasi, Veronica Zampese

Tenori: Gianluca Ferraro; Federica Lanza; Mario Silvagni

Bassi: Josè Pettiti, Paolo Roncati; Gabriele Vanacore

Il coro sarà accompagnato al pianoforte/hammond da Gabriele Giudici.