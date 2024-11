Atp Finals, verso un'altra edizione da tutto esaurito. Nel girone Sinner evita Alcaraz

"Le Atp Finals battono, per il secondo anno di fila, il record di spettatori per una manifestazione indoor". Non nasconde la sua soddisfazione il presidente della Federtennis e Padel Angelo Binaghi nel giorno dei sorteggi della quarta edizione torinese delle Nitto Atp Finals, in programma all'Inalpi Arena dal 10 al 17 novembre.

A sfidarsi saranno Jannik Sinner, Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Taylor Fritz, Casper Ruud, Alex de Minaur e Andrey Rublev. "Il primo anno - ha spiegato Binaghi - ci siamo detti che sarebbe stata una grande festa se un giocatore italiano avesse potuto partecipare alle Atp Finals: così è stato, perché Sinner e Berrettini sono riusciti a qualificarsi".

"Poi ci siamo detti - ha aggiunto - che se un italiano fosse arrivato nella fase finale saremmo potuti passare da partecipanti ad essere protagonisti. Con Jannik in questa quarta edizione partiamo favoriti".Jannik Sinner, numero 1 del mondo e prima testa di serie, è stato inserito nel gruppo intitolato all'ex campione romeno Ilie Nastase: con lui ci saranno il russo Daniil Medvedev, l'americano Taylor Fritz e l'australiano Alex de Minaur. Nel girone intitolato al campione australiano John Newcombe sorteggiati invece il tedesco Sasha Zverev, lo spagnolo Carlos Alcaraz, il norvegese Casper Ruud e il russo Andrey Rublev.Quest'anno la capienza dell'Inalpi Arena è stata ampliata, salendo a 183.075 spettatori: ad oggi sono stati venduti il 99% dei ticket ed il pubblico è sempre più internazionale, proveniente da 101 paesi. In parallelo però, come ha chiarito Binaghi, sono "crollate le presenze degli stranieri: sono 30mila in meno, con 33mila spettatori in più provenienti da altre regioni".

E Sinner ha contribuito anche a cambiare la composizione del pubblico."Una valanga azzurra", l'ha definita Binaghi, o il segno che le Nitto ATP Finals sono diventate una "manifestazione nazional-popolare e il "colpevole" è proprio Jannik Sinner. Rispetto al 2023 avremo molto più tifosi che spettatori".Dal punto di vista del pubblico in città, gli alberghi hanno una richiesta tripla rispetto allo scorso anno.

"Questa quarta edizione - ha osservato il sindaco Stefano Lo Russo - è importante per tutto quello che rappresenta per Torino: devo dire un grande grazie a Chiara Appendino. Stiamo lavorando alacremente per altri cinque anni di Atp Finals a Torino". Sul futuro del torneo il presidente delle Nitto Atp Finals Andrea Gaudenzi ha chiarito: "I lavori sono in corso: abbiamo in programma di parlarne domenica 17 novembre, daremo più informazioni il giorno della finale".

Intanto si gode numeri importanti: "Abbiamo registrato record di incassi e anche di audience. Il montepremi in palio è aumentato ed è di 15 milioni: al vincitore ne andranno 4.8".Per quanto riguarda il doppio, gli azzurri Bolelli e Vavassori sono stati inseriti nel gruppo con le coppie Arevalo-Pavic, Bopanna-Ebden e Krawietz-Puetz. Dall'altra parte, invece, Granollers-Zeballos contro Koolhof-Mektic, Purcell-Thompson e Heliovaara-Patten.