Rugby, ultima gara della stagione regolare per Biella: sfida con Prato

Domenica, scontro tra opposti per l’ultima gara della stagione regolare 2024/2025. Biella Rugby, seconda squadra della classifica del girone meritocratico, ospiterà sul proprio campo la penultima della lista: Cavalieri Prato. Nel duello del girone di andata Biella aveva battuto i fiorentini 26-15, ma è bene non dare nulla per scontato se consideriamo che all’ultima gara giocata i gialloverdi si sono arresi a Rugby Milano. Una cosa è certa: dagli esiti dell’ultima giornata si definirà la griglia dei barrage già calendarizzati per la prima domenica di maggio e Biella venderà cara la pelle per mantenere la posizione che le permetterebbe di scontrarsi nella prima fase playoff con la vincente del girone 3.

Alberto Benettin, head coach Brc: “Siamo carichissimi per affrontare la gara contro Prato. Arriviamo da tre settimane di scarico, anche se la preparazione è sempre stata puntuale e responsabile. Affronteremo l’ultima partita della stagione regolare consapevoli che i nostri avversari verranno a Biella con il coltello tra i denti per giocarsi la salvezza in A1. Siamo pronti per una partita durissima. Ci siamo riposati e allo stesso tempo preparati bene. Le condizioni meteo sono favorevoli al nostro stile di gioco. È l’ultima partita prima del barrage, quella che ci consentirà di mantenere la posizione in classifica, la partita che ci dovrà dare la carica necessaria per affrontare la prima fase dei playoff con la giusta confidenza. ”.

Kick off alle ore 15.30.

Serie A girone 1. XVIII giornata – 27.04.25. Capitolina – Paese; Biella Rugby – Cavalieri Prato Sesto; Cus Torino – Petrarca; Verona – Avezzano; Parabiago – Rugby Milano.

Classifica. Parabiago punti 71; Biella Rugby 59; Rugby Paese 57; Verona 50; Petrarca Padova 44; UR Capitolina 40; Cus Torino 39; Avezzano 33; Cavalieri Prato Sesto 31; Rugby Milano 22.