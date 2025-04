A Candelo lo sport è protagonista con il progetto “Energia Attiva”

Nei prossimi giorni le famiglie riceveranno a casa una comunicazione ufficiale dedicata a un’iniziativa speciale per i ragazzi dai 15 ai 29 anni: il progetto “Energia Attiva: Giovani alla Scoperta del Benessere Sportivo”, promosso dal comune di Candelo con il sostegno della Regione Piemonte e in collaborazione con i comuni di Benna, Sandigliano, Massazza e Verrone.

Si tratta di un’opportunità concreta per scoprire nuove discipline sportive, conoscere professionisti del settore e avvicinarsi a uno stile di vita sano e attivo. Grazie al finanziamento regionale, i ragazzi potranno sperimentare gratuitamente attività come calcio, atletica, pattinaggio, karate, equitazione e molto altro. Il progetto prevede anche incontri con esperti – coach, fisioterapisti, psicologi dello sport – per approfondire i temi legati alla salute, alla preparazione atletica e al benessere psicofisico. L’amministrazione comunale crede fortemente nel valore dello sport come strumento di crescita, inclusione e prevenzione, e ha lavorato con impegno per offrire ai giovani del territorio questa occasione unica.

Selena Minuzzo, assessore alle Politiche Sociali e vicesindaco di Candelo, commenta: "Il progetto 'Energia Attiva' rappresenta un passo concreto verso la promozione del benessere giovanile. Come amministrazione, siamo orgogliosi di offrire ai ragazzi un’occasione reale per scoprire quanto lo sport possa essere fonte di salute, fiducia e crescita personale. Lo sport è un potente strumento di prevenzione e inclusione, e con questa iniziativa vogliamo rafforzare il senso di comunità e di appartenenza. Ringrazio i comuni partner e la Regione Piemonte per il supporto e l’impegno condiviso. Investire nei giovani significa costruire un futuro più sano, forte e coeso". Nella lettera si troveranno tutte le informazioni utili per partecipare.