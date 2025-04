Si scaldano i motori per la seconda prova del Trofeo Italia Sparco che si svolgerà in provincia di Piacenza e vedrà l'assegnazione del Primo Trofeo Penta Motor Solution.

Numerosi gli equipaggi al via che non risparmieranno nulla ai propri mezzi visti i distacchi irrisori nei punti della classifica. Presente la driver biellese Serena Rodella che, con la sua inseparabile Mini Tdi, spera in una buona prova per cercare di mantenere la leadership della massima categoria