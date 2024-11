Vigliano, ecco i contributi per il trasporto di studenti con disabilità: pronti oltre 24mila euro

Si sta concludendo in questi giorni l’erogazione dei contributi messi a disposizione dal comune di Vigliano Biellese, quale misura di sostegno economico per il potenziamento dei servizi di trasporto scolastico in favore delle famiglie degli studenti disabili del territorio.

"È stato pubblicato nelle scorse settimane - segnala l’assessore all’Istruzione Elena Ottino - il bando che anche quest’anno abbiamo messo in campo come amministrazione comunale, finalizzato all’erogazione di un sostegno economico da utilizzarsi per i servizi di trasporto scolastico di studenti disabili residenti nel territorio cittadino, iscritti alle scuole dell’infanzia, primaria o secondaria di primo grado”.

"Sono 14 i nuclei viglianesi beneficiari della misura, per un valore complessivo di 24.514,96 euro – continua Ottino – I contributi, sono stati erogati direttamente alle famiglie dei minori e destinati anche a chi frequenta istituti al di fuori dal territorio del comune”. Si tratta di fondi stanziati dal Governo per l’annualità 2024 nell’ambito del fondo di solidarietà comunale, con quote di risorse che sono state ripartite ai comuni, per incrementare le prestazioni in materia di trasporto scolastico di studenti disabili.

“Abbiamo scelto di destinare tutti i fondi disponibili per dare un aiuto concreto alle famiglie che si fanno carico degli spostamenti da casa a scuola dei propri figli con disabilità - spiega il sindaco Cristina Vazzoler – una precisa scelta con cui intendiamo qualificare sempre più gli interventi di sistema per l’inclusione scolastica garantendo il diritto allo studio anche a chi vive una condizione svantaggiata”.