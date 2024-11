Torna la truffa dell'incidente: “Suo figlio ha investito una persona”. Portati via oro e denaro (foto di repertorio)

“Signora, suo figlio ha avuto un incidente stradale: ha investito una persona e deve pagare una somma in denaro per evitare l'arresto”.

Sembra proprio che siano state queste le parole pronunciate al telefono da un uomo che, nelle scorse ore, si è spacciato per un maresciallo dei Carabinieri, ed è stato protagonista di una truffa avvenuta nel Biellese.

Vittima un'anziana di 90 anni che, stando alle ricostruzioni del caso, avrebbe consegnato circa 200 euro in contanti e alcuni monili in oro ad un “finto” avvocato, complice della persona al telefono. Una volta scoperto l'inganno, la donna ha allertato i Carabinieri per denunciare quanto successo.

L'invito delle forze dell'ordine è sempre quello di verificare e di non consegnare mai denaro o oggetti preziosi agli sconosciuti.