Biella, parte la campagna dei referendum dell’8 e 9 giugno, CGIL: “L'obiettivo è il quorum”

A Biella parte la campagna a favore dei referendum dell’8 e 9 giugno. Un gruppo composto da partiti politici, associazioni e gruppi di cittadini si riconosce nel Comitato 5SI, che ha nella Cgil la principale promotrice. I temi sono quelli del lavoro e della cittadinanza.

"Il nostro territorio ha contribuito al raggiungimento delle firme necessarie, con migliaia di sottoscrizioni, organizzate nelle nostre sedi, nei luoghi di lavoro e di aggregazione sociale - argomenta il segretario generale della CGIL, Lorenzo Boffa -. La prima firma era stata di Luciano Guala, recentemente scomparso, figura storica del movimento sindacale biellese e dell’Anpi. Il primo obiettivo è il raggiungimento del quorum, per il quale serve una forte mobilitazione, per far conoscere le ragioni del sì. Andremo in mezzo alla gente, facendo banchetti e organizzando momenti di discussione e di riflessione".

Il momento d'apertura della campagna referendaria del Comitato 5SI è stato programmato per il 24 e il 25 aprile, in occasione delle celebrazioni ufficiali, nel Biellese, degli ottant’anni dalla Liberazione. La Cgil Biella precisa che aderisce solo al Comitato referendario 5SI e non ad altri, che sostengono solo una parte dei quesiti referendari.