Vigliano, il Comune tende la mano alla Pro Loco: “A loro fianco per la sede fissa”

Mancano pochi giorni alle elezioni per il rinnovo del consiglio direttivo della Pro Loco di Vigliano Biellese e continua a tenere banco la mancanza di una sede operativa fissa. La problematica era stata sollevata nei giorni scorsi, in una nota stampa, dal presidente uscente Paolo Bobbola, già apparsa sul nostro quotidiano online: "Da circa sei mesi si sta sviluppando l’ipotesi di riqualificare piazza Martiri, sede degli eventi più importanti, per renderla più fruibile con la realizzazione di una piccola sede fissa polifunzionale integrata nella piazza, ricavata anche da locali confinanti. Anche se l’amministrazione comunale sembra essere in qualche modo aperta a questa soluzione, nulla è ancora stato deciso e non sono ancora noti i tempi della eventuale realizzazione, che possiamo ragionevolmente ritenere prospettarsi lunghi”.

Sulla questione è intervenuto il sindaco Cristina Vazzoler con alcune considerazioni: “Come amministrazione ci siamo sempre adoperati per il bene e lo sviluppo della nostra Pro Loco. Dopo aver analizzato tutti assieme varie possibilità, siamo giunti alla decisione finale di ampliare gli attuali locali di piazza Martiri. Il Comune ha preso parte ad un bando del GAL per l'ottenimento di una cifra pari a circa 300mila, di cui 50mila euro sono già stati messi a bilancio per la parte iniziale di progettazione. Siamo ora in attesa di ottenere il finaziamento e di conoscere le linee guida per poter iniziare l'intervento”.