Vigliano, Pro Loco al voto per il nuovo direttivo: il bilancio del presidente uscente

La Pro Loco di Vigliano Biellese va ad elezioni per rinnovare il proprio consiglio direttivo. Il voto avrà luogo domenica prossima, 10 novembre, presso la sede di via Largo Stazione, dalle 8.30 alle 11.30, secondo le norme statutarie. Il consiglio dovrà essere formato da undici membri e resterà in carica 4 anni. Una volta insediato, provvederà all’elezione delle cariche associative.

Per tale occasione, il presidente uscente Paolo Bobbola ha diffuso una nota stampa: “Mi preme ringraziare tutti coloro che hanno prestato servizio nel consiglio uscente e pure tutti i volontari e le associazioni di Vigliano che in vario modo hanno collaborato con noi: senza l’aiuto di tutti quanti, la Pro Loco non sarebbe riuscita a realizzare le attività e gli eventi che sono ormai diventati appuntamenti fissi e di successo, come ViVigliano e altre iniziative lodevoli”.

Bobbola ha poi aggiunto: “L’altra faccia della medaglia è però rappresentata dalle accresciute difficoltà di realizzare manifestazioni a causa dell’incessante aumento delle incombenze burocratiche e alla mancanza di una sede operativa fissa. È indubbio che tale mancanza complica parecchio le cose in quanto gli sforzi necessari per allestire e smontare le strutture temporanee per ogni evento assorbono la quasi totalità delle risorse fisiche e mentali dei volontari al punto che non c’è più spazio per altre iniziative, relativamente più semplici, quali corsi, conferenze, assistenza che fanno parte dei compiti istituzionali della Pro Loco. Inoltre, va osservato che il ripetuto montaggio e smontaggio delle attrezzature per realizzare allestimenti temporanei provoca la loro usura in modo maggiore di quanto non sia causato dal loro utilizzo effettivo”.

Per Bobbola “questa è la situazione in cui verrà ad operare il nuovo Consiglio Direttivo che verrà eletto il 10 novembre dai soci che sceglieranno tra le diciassette persone che hanno deciso di candidarsi. La prima domanda a cui il Consiglio dovrà dare risposta è: quali eventi saranno realizzabili in questa situazione precaria e in che modo? È quindi importante che queste elezioni siano partecipate. Auspico che l’ingresso di nuove forze con idee innovative, a fianco dell’esperienza di coloro che verranno riconfermati del consiglio uscente, ed il confronto con l’amministrazione comunale permetterà di risolvere nel migliore modo possibile questo dubbio. L’augurio al prossimo Direttivo è che possa lavorare in armonia come è sempre stato, che riesca trovare presto la soluzione all’ormai grave ed annoso problema della sede operativa, e, soprattutto, che abbia la forza di affrontare e superare le varie difficoltà oggettivamente esistenti senza dover ridimensionare l’attività della Pro Loco”.