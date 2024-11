Valle San Nicolao, i bambini delle scuole celebrano il 4 novembre.

Sì è svolta ieri mattina a Valle San Nicolao la commemorazione del 4 novembre, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose, con la partecipazione delle associazioni e dei bambini della scuola primaria e dell’infanzia.

A seguito dell’alzabandiera i ragazzi hanno deposto la corona di alloro presso il monumento ai Caduti di tutte le guerre e, in seguito, è stata benedetta l’onorificenza. Marica Cerrone, sindaco, ha sottolineato l’importanza della pace, un valore che va tramandato in un mondo di troppi conflitti. L’intervento si è concluso con i ringraziamenti alle Forze Armate per il prezioso contributo.

I bambini della scuola primaria e dell’infanzia, al termine delle allocuzioni, hanno recitato una poesia e deposto un omaggio floreale da loro realizzato, presso il monumento.