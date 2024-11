Biella, riapre il Poligono di Tiro di Chiavazza

Il Tiro a Segno Nazionale di Biella annuncia la riapertura, da martedì 5 novembre, dopo i lavori di adeguamento alle norme di sicurezza durati circa un anno.

La struttura di via Collocapra Ardizzone tornerà finalmente ad essere a disposizione della collettività per i corsi e gli esami che devono essere sostenuti dai richiedenti di ogni tipo di porto d’armi, per le esercitazioni a fuoco delle guardie giurate, degli agenti di Polizia Locale, dei soci volontari e per l’attività sportiva.

Le linee a 25 metri, oggetto dell’oneroso intervento - effettuato con le sole risorse economiche della Sezione - hanno superato nei giorni scorsi i collaudi dei funzionari del Genio Militare (ente preposto al controllo dell’agibilità dei Poligoni affiliati all’Unione Italiana Tiro a Segno) e potranno tornare alla piena operatività, garantendo la massima sicurezza degli utenti.